Toyota | maxi-richiamo da 2 | 4 milioni di vetture ibride

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Dopo quello di un mese fa, disposto per un problema di corto circuito su una sola macchina, laha annunciato un altrovolontario. E se quello dei primi di settembre ha riguardato un milione di veicoli a scopo precauzionale, il provvedimento annunciato oggi è più sostanzioso: riguarderà 2,43di. I modelli coinvolti nelsono Prius e Auris, fabbricate in un periodo di tempo che va dall’ottobre del 2009 al novembre del 2014. La causa è un malfunzionamento del powertrain, che come spiega la casa giapponese “in casi molto rari potrebbe smettere di funzionare, anzichè entrare in modalità di sicurezza”. Il che significa che l’auto potrebbe andare in “stallo”, perdendo progressivamente potenza e spinta, fino a fermarsi completamente. Il che, se succedesse magari in autostrada a velocità sostenuta, comporterebbe problemi ...