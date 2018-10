Torino | Mazzarri | Gli arbitri ci stavano riprovando Sono stanco | voglio

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Ora che abbiamo vinto posso dirlo” : Torino-Frosinone 3-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della vittoria ottenuta nella rocambolesca partita contro il Frosinone: “Se non abbiamo segnato sei gol è colpa dell’allenatore. Adesso che abbiamo vinto posso dirlo: noi abbiamo i nostri difetti e lo ammetto, ma gli arbitri […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: ...

Torino - Mazzarri durissimo contro gli arbitri : “Influiscono sul risultato - ora basta!” : È un Mazzarri carichissimo quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post Torino-Frosinone. Il tecnico granata parte subito in quinta contro gli arbitri: “Sono stanco di perdere punti: gli arbitri influiscono sul risultato. Oggi c’era un fallo su Sirigu. Poi noi abbiamo i nostri limiti, ma Iago Falque contro la Roma prende posizione tra palla e portiere e bastai un piccolo tocco per il rigore. L’episodio di oggi su ...

Torino-Frosinone 3-2 - Berenguer spegne la rimonta ciociara : Mazzarri vola al 6° posto : TORINO - Sembrava tutto estremamente facile, quasi scontato. E invece il Torino dopo un'ora di dominio incontrastato si complica la vita facendosi rimontare 2 reti prima di condannare il Frosinone al ...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Torino - Mazzarri in conferenza : “Var a chiamata sarebbe utilissimo” : Intervenuto in conferenza per presentare match tra Torino e Frosinone, Walter Mazzarri si è pronunciato su una modifica dell’utilizzo del Var, promuovendo il suggerimento del presidente Cairo, favorevole a una chiamata da parte degli allenatori:”sarebbe utilissimo. Questo aiuto che gli viene dall’alto deve essere sfruttato al meglio. Se potesse chiederlo un allenatore sarebbe un input in più. Potrebbe essere ...

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare facili” : Già nella serata di domani si torna in campo per un nuovo turno di campionato. Infatti ad aprire l’ottava giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo Torino-Frosinone, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:30. Una gara per cui il tecnico dei granata Walter Mazzarri pretende che vi si esca con […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare ...

Cairo : 'Mazzarri ha voglia di fare bene - Torino è una piazza ambiziosa' : A margine del Milano Calcio City, il presidente del Torino Urbano Cairo , come riporta La Gazzetta della Sport , ha fatto il punto sulla squadra granata: 'Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, non vendendo i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo ...

Torino - Mazzarri : 'Zaza e Iago Falque cambi importanti' : VERONA - Walter Mazzarri esulta per i tre punti al termine della gara con il Chievo. ' Quando i cambi rispondono e si rendono determinanti, facendo quel che pensiamo che possano fare, allora sono ...

Chievo-Torino 0-1 - D’Anna : “Cambi di Mazzarri determinanti” : Chievo-Torino 0-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria in extremis per il Torino che ottiene tre punti importantissimi al Bentegodi. Chi mastica amaro è invece Lorenzo D’Anna, allenatore del Chievo, che non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Il tecnico gialloblù indica però un “colpevole” della sconfitta contro i granata ai microfoni di “DAZN”: […] L'articolo Chievo-Torino 0-1, ...

Torino - Zaza si schiera con Mazzarri : “Troppe polemiche - il mister è disposto a cambiare le sue idee per i risultati” : Al termine di Chievo-Torino, Simone Zaza, uomo della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul gol realizzato e sull’ambientamento in granata: “Mi sono sbloccato e non nego di essere contento. Per un attaccante il gol è importante. Ho avuto difficoltà, ma è un ambiente nuovo ed è normale. Tra l’altro l’allenatore esige molto. Riparto da qui e sono molto contento“. Si è discusso molto ...

Torino - Mazzarri non si fida del Chievo : "Avversario ostico" : Seconda trasferta consecutiva per il Torino. E dopo il pari di mercoledì in casa dell'Atalanta, Walter Mazzarri mette tutti in guardia sulla sfida di domani sul campo del Chievo: "Ci aspetta un ...

Torino : Mazzarri - attenti al Chievo : ANSA, - Torino, 29 SET - Il Torino cerca la prima vittoria della stagione in trasferta, a Verona, ma Mazzarri non si nasconde le difficoltà: "Tutti conoscono la forza del Chievo in casa: sarà una ...