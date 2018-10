Torino | fuga d’amore in scuolabus a 9 anni | voleva andare a trovare la fidanzatina malata

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’amore non ha età. Non ha dubbi il bambino di 9che il 4 ottobre è “fuggito” a bordo delloperla, rimasta a casa. L’episodio è successo in una scuola primaria del torinese e per fortuna si è risolto senza problemi. Con l’intraprendenza tipica dei più piccoli e la volontà di far tornare il sorriso alla compagna influenzata, il bambino all’uscita da scuola è salito a bordo del pulmino giallo e ha convinto l’autista ad accompagnarlo nel paese vicino. Un gesto d’amore non da tutti che però ha spaventato non poco i genitori dello studente. Come riporta il sito del Corriere, quel giorno, proprio a causa della malattia della compagna di scuola con cui solitamente il bimbo tornava a casa, il piccolo sarebbe dovuto rientrare con i genitori. Un appunto che gli stessi avevano scritto sul diario per ...