Torino-Frosinone | Moretti | “Quei 2 gol ci hanno complicato tutto”

serieanews

: Finisce all'Olimpico Grande Torino! I granata conquistano la seconda vittoria di fila! Torino 3?? - 2?? Frosinone… - SerieA : Finisce all'Olimpico Grande Torino! I granata conquistano la seconda vittoria di fila! Torino 3?? - 2?? Frosinone… - SerieA : Il Torino prova a infilare la prima serie positiva della stagione contro il Frosinone che fino a ora ha raccolto so… - SerieA : Vantaggio Torino! La sblocca Rincon con un destro dal limite! Torino 1?? - 0?? Frosinone #TorinoFrosinone… -

(Di sabato 6 ottobre 2018)3-2, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Al termine della vittoria per 3-2 in, Emiliano, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando in zona mista della partita contro il: “Siamo partiti molto bene, con il piede giusto, abbiamo tenuto in mano la partita, l’abbiamo giocata e siamo anche riusciti a passare … L'articolo: “Quei 2 gol citutto” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....