Torino-Frosinone 3-2 | pagelle e tabellino - Serie A 2018 2019

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino -Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata , avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer , che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Highlights Serie A e pagelle Torino -Frosinone 3-2 : granata vincono soffrendo – VIDEO : Torino-Frosinone 3-2, LA CRONACA – Bel primo tempo del Torino. Prima colpiscono un palo con Belotti, poi Rincon la sblocca con un tiro dal limite dell’area di rigore. I ciociari non riescono a rendersi pericolosi in avanti Nella seconda frazione di gioco l’undici di Mazzarri raddoppia subito con Baselli, poi si fa raggiungere nel giro […] L'articolo Highlights Serie A e pagelle Torino-Frosinone 3-2: granata vincono ...

Gol - cattiveria e spettacolo fra Torino e Frosinone : Belotti e Zaza a secco - ci pensa il centrocampo a far gioire i granata : Il Torino supera il Frosinone per 3-2 ma senza gol degli attaccanti: ci pensa la mediana a trascinare i granata alla vittoria con le reti di Rincon, Baselli e Berenguer L’ottava giornata di Serie A si apre con l’appuntamento, ormai sempre più consueto, del venerdì sera, che vede scendere in campo Torino e Frosinone. Situazioni ben diverse in classifica per le due squadre, ma entrambe con qualcosa da farsi perdonare ai propri ...