Texas | bimba di 14 mesi piange | il padre le chiude occhi e bocca con la colla

Blastingnews

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Una vicenda al limite del surreale che, purtroppo, si è realmente verificata in, negli Stati Uniti. Johnnie Lee Carter, un uomo di 29 anni, esasperato dal pianto incessante della figlia di appena 14, ha pensato di tapparle lae glicon dellasigillante. Tuttavia, dopo essersi reso conto che con quel gesto agghiacciante avrebbe anche potuto uccidere la, invece di allertare i soccorsi ha deciso di fuggire. Il raccapricciante episodio è avvenuto intorno alla meta' di settembre, ma è notizia di questi giorni che il ventinovenne texano è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell'ordine a circa 400 chilometri dalla citta' in cui risiede abitualmente. La, ilusasigillante per zittirla Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo per porre fine al pianto a dirotto della figlioletta, dapprima l'avrebbe colpita con ...