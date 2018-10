Testo e video di Polaroid di Jonas Blue feat Liam Payne e Lennon Stella | il nuovo

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il Testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Maneskin in tour nel 2019 - nuovi concerti con il singolo Torna a casa (Testo e video) : I Maneskin in tour nel 2019: i ragazzi hanno annunciato nuovi concerti per il prossimo anno proprio nel giorno del rilascio del singolo "Torna a casa". Esce oggi 28 Settembre su tutte le piattaforme streaming il loro nuovo singolo “Torna a casa” che anticipa, dopo “Morirò da re”, il loro prossimo album in uscita ad ottobre. Sono stati ieri a presentarlo in strada, il posto da dove arrivano e in cui suonavano fino a un anno fa. Una sorpresa ...

Video e Testo del nuovo singolo di Elisa - con Se piovesse il tuo nome si torna all’italiano prima di Diari aperti : Con il nuovo singolo di Elisa si torna finalmente a una dimensione più intima. Annunciato qualche giorno fa, il brano è ora entrato in rotazione radiofonica e va ad anticipare l'approdo sul mercato di Diari aperti, nuovo album di inediti che contiene anche il duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Dario Faini e Calcutta tra gli autori di Se piovesse il tuo nome, arrivato in radio a partire dal 28 settembre e dopo il duetto ...

Noizy e Ghali in Parku i lojrave - Testo e video del nuovo singolo : Noizy e Ghali in Parku i lojrave, insieme per una duo va hit. Dopo i grandi successi come “Cara Italia” e “Habibi”, il rapper Ghali torna con un duetto che in meno di un giorno conta già quasi 600.000 visualizzazioni sul canale YouTube. Il nuovo singolo si intitola “Parku i lojrave”, che vuol dire “Parco giochi”, e chi fa coppia con Ghali è il rapper albanese Noizy. In realtà è stato Noizy a volerlo nel suo brano, infatti da venerdì 21 ...

«Stop asilo a condannati in primo grado» Salvini : chiudere tutti i campi rom| video Le novità del Testo e i dubbi del Quirinale : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Testo e video Il piano inclinato di Lorenzo Baglioni da Bella Prof! e prossimi appuntamenti : Il piano inclinato di Lorenzo Baglioni è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube attraverso il video ufficiale. Il brano è contenuto nell'album Bella, Prof! pubblicato dall'artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte. A febbraio, Baglioni presentò il singolo Il Congiuntivo, un omaggio alla grammatica italiana per spiegare alle nuove generazioni l'utilizzo del tempo ...

Video e Testo di Breathin di Ariana Grande - terzo singolo “spontaneo” dall’album Sweetener grazie ai fan : Il Grande successo di Breathin di Ariana Grande sin dal debutto dell'album Sweetener ha di fatto spinto la popstar e i suoi discografici su una strada obbligata: il brano è diventato inevitabilmente il terzo singolo ufficiale estratto dall'ultimo disco della cantante, rilasciato un mese fa. Anticipato da No tears left to cry e God is a woman, oltre che dal brano promozionale in duetto con Nicki Minaj The light is coming, Sweetener ha ora un ...

Testo e video Head Above Water di Avril Lavigne - il nuovo singolo e la lettera ai fan sulla malattia di Lyme : “Pensavo di morire” : Head Above Water di Avril Lavigne è il nuovo singolo disponibile da domani, venerdì 21 settembre, in radio e giornali disponibile in digital download anche in Italia. La nuova canzone di Avril Lavigne è già disponibile per l'ascolto in rete, su YouTube, attraverso il lyric video che trovate alla fine di questo post. Il brano segna l'atteso ritorno di Avril Lavigne sulla scena musicale internazionale dopo 5 anni di silenzio. Dopo 40 milioni di ...

Video e Testo di Venice Bitch di Lana Del Rey - che annuncia il titolo del nuovo album di inediti : Il Video di Venice Bitch di Lana Del Rey ha fatto il suo debutto il 18 settembre sui canali ufficiali della cantautrice, dopo l'anteprima radiofonica su Radio Beats 1 che ha ospitato anche l'annuncio ufficiale del titolo del suo nuovo album, Norman Fucking Rockwell. Si tratta del secondo singolo che la popstar ha deciso di pubblicare in questo finale d'estate per ingannare l'attesa che separa il pubblico dal nuovo disco di inediti, ancora ...

Cascare nei tuoi occhi di Ultimo - video e Testo del nuovo singolo da Peter Pan : Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il nuovo singolo estratto dall'album Peter Pan, da oggi disponibile in radio e su YouTube con il videoclip ufficiale. Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il terzo brano estratto dal nuovo disco di inediti del cantautore romano ed anticipa le date del tour autunnale nei palazzetti dello sport con sold out macinati in tempi record sia al Palalottomatica di Roma che al Mediolanum Forum di Assago (Milano). ...

Video e Testo del nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex - l’album nel 2019? : Col nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex in radio e le previsioni di un nuovo album in arrivo nel 2019 comincia ufficialmente l'era discografica post Lust For Life. Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima durante uno show di BBC Radio questo pomeriggio, con un'intervista alla stessa Lana Del Rey che ha spiegato come il testo faccia riferimento ad una serata in compagnia di un ragazzo terminata proprio davanti al ...

New York è il nuovo singolo dei Thegiornalisti dall’album Love (Testo e video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...

LE RANE - FICARRA E PICONE / Stasera su Rai 1 la nuova scommessa - video : "Risate con un Testo di 2500 anni fa" : FICARRA e PICONE questa sera saranno i protagonisti de "Le RANE", la commedia teatrale composta da Aristofane nel del 405 a.C: "È un testo meraviglioso, ci siamo divertiti a entrarci dentro"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:55:00 GMT)

Anche Giorgio Mastrota nel video di Il paese dell’amore de Lo Stato Sociale - colonna sonora di Romolo+Giuly (Testo) : Il video di Il paese dell'amore di Lo Stato Sociale conta Anche sulla presenza di Giorgio Mastrota. Finalmente disponibile dopo l'annuncio, la clip di accompagnamento della colonna sonora di Romeo+Giuly ci mette davanti a uno spaccato dissacrante della società italiana. Orecchiabile fin dal primo ascolto, Il paese dell'amore è presentata in perfetto stile Lo Stato Sociale come da anni ci hanno abituati. Nel video, Anche Giorgio Mastrota che ...