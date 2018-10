Tesla | crolla in borsa con tweet Musk | -7%

Elon Musk indagato per frode : Tesla crolla in borsa/ La risposta : "Sono deluso e rattristato" : Il Sec ha avviato un'azione legale contro Elon Musk, fondatore e Amministratore Delegato di Tesla. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Elon Musk - Tesla crolla in borsa (-12%) dopo le accuse di frode al miliardario : Ancor prima dell’apertura di Wall Street, i titoli Tesla hanno perso oltre il 12% nelle contrattazioni. Un crollo che segue all’azione legale per frode contro il numero uno Elon Musk, intentata giovedì 28 settembre dalla Securities and exchange commission (Sec), la Consob americana. Nel mirino un tweet dello scorso 7 agosto, in cui il miliardario sudafricano annunciava la sua volontà di ritirare Tesla dal mercato a un prezzo di 420 ...

ELON MUSK INDAGATO PER FRODE : Tesla crolla IN BORSA/ Il 2018 nero del controverso visionario sudafricano : Il Sec ha avviato un'azione legale contro ELON MUSK, fondatore e Amministratore Delegato di TESLA. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:18:00 GMT)

Elon Musk denuciato per truffa - Tesla crolla in borsa : (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images) La Securities and Exchange Commission (Sec), ovvero la Consob americana, ha denunciato per truffa sia Elon Musk sia Tesla Inc., addebitando al manager false informazioni in merito al ritiro dell’azienda dal listino del Nasdaq. Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@ElonMusk) 7 agosto 2018 La Sec, che sovrintende il corretto funzionamento delle borse ...

Tesla / Sec annuncia azione legale contro Elon Musk : il titolo crolla a Wall Street : Il Sec ha avviato un'azione legale contro Elon Musk, fondatore e Amministratore Delegato di TESLA. Nel mirino alcuni tweet fuorvianti: l'uomo ora rischia di essere rimosso dalla carica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:43:00 GMT)

Tesla - Musk accusato di frode dalla Sec - il titolo crolla in Borsa : Tesla accentua le perdite in Borsa, dove nelle contrattazioni after hour arriva a cedere il 10,56%. A pesare è l'azione legale avviata dalla Sec contro l'amministratore delegato Elon Musk per il tweet ...

Musk accusato di frode dalla Sec - Tesla crolla in Borsa : L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, è stato accusato di frode dalla Sec, la Consob americana. Lo notizia ha fatto crollare i titoli del gruppo nell'after hour di Borsa, con perdite superiori al 10%. L'accusa riguarda il tweet di Musk dello scorso agosto sulla volontà di procedere al delisting di Tesla, assicurando che i fondi erano disponibili. La Sec, nella denuncia depositata presso un tribunale di New York, sostiene ...

Tesla - ancora guai per Elon Musk. Usa aprono indagine per frode : titolo crolla in Borsa : WASHINGTON - Non c'è pace per Elon Musk, genio e sregolatezza della Silicon Valley. Stavolta i guai arrivano dal Dipartimento di giustizia americano, che ha deciso di aprire...

Tesla : indagine penale per il tweet di Musk - il titolo crolla in Borsa : Il dipartimento Usa di Giustizia , DoJ, ha avviato un'indagine penale su Tesla dopo il controverso tweet del 7 agosto in cui il ceo Elon Musk parlava della sua intenzione di privatizzare Tesla ...

Elon Musk fuma marijuana e beve whiskey in diretta durante un’intervista mentre le azioni Tesla crollano in borsa : Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street, con perdite che hanno raggiunto il 10 per cento, dopo che due manager hanno annunciato l’intenzione di lasciare la società, già scossa dai comportamenti del fondatore e amministratore delegato Elon Musk. L’eccentrico imprenditore è tornato a fare discutere per un video in cui, durante un’intervista con il comico Joe Rogan, fuma erba e sorseggia whiskey, meditando su temi come ...

Elon Musk fuma marijuana e beve whiskey in diretta durante un’intervista mentre le azioni Tesla crollano in borsa : Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street, con perdite che hanno raggiunto il 10 per cento, dopo che due manager hanno annunciato l’intenzione di lasciare la società, già scossa dai comportamenti del fondatore e amministratore delegato Elon Musk. L’eccentrico imprenditore è tornato a fare discutere per un video in cui, durante un’intervista con il comico Joe Rogan, fuma erba e sorseggia whiskey, meditando su temi come ...

Musk fuma marijuana in intervista - Tesla crolla in borsa. Manager in fuga : lasciano capo contabile e risorse umane : NEW YORK - Tesla scivola ancora su Elon Musk, immortalato a giocare con il famoso lanciafiamme di The Boring Company dopo aver fumato marijuana e bevuto whiskey durante un'intervista su YouTube...

Tesla - Musk fuma marijuana in un video : i titoli crollano a Wall Street : Tonfo a Wall Street per Tesla dopo che il suo fondatore e numero uno Elon Musk è stato ripreso mentre fuma marijuana e beve whiskey durante un'intervista su YouTube con il comico Joe Rogan. La bufera ...

Tesla - Musk fuma marijuana in un video : i titoli crollano a Wall street. Lasciano due top manager : Tonfo a Wall Street per Tesla dopo che il suo fondatore e numero uno Elon Musk è stato ripreso mentre fuma marijuana e beve whiskey durante un'intervista su YouTube con il comico Joe Rogan. La bufera ...