Terremoto | nominato il nuovo commissario straordinario | Piero Farabollini | docente di

Terremoto Molise : il presidente della Regione nominato commissario delegato per la gestione degli interventi : Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, è stato nominato commissario delegato per la gestione degli interventi relativi al Terremoto verificatosi il 16 agosto scorso. Nel provvedimento, emanato dal capo Dipartimento della Protezione civile, “si è dato atto che gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche’ ...