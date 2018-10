Terremoto e tsunami Indonesia | 1558 morti Si cercano sopravvissuti

Indonesia - Terremoto e tsunami : 92 arrestati per saccheggi : Nell’area di Sulawesi colpita dal terremoto di venerdì, scorso, 92 persone sono state arrestate negli ultimi giorni per saccheggi . Lo ha comunicato oggi il capo della polizia Indonesia na, Dedi Prasetyo, annunciando misure supplementari per garantire la sicurezza. Secondo le tv locali, gli arrestati sono stati sorpresi a rubare carburante, ruote e attrezzi per l’agricoltura nella capitale provinciale Palu e nei distretti ...

Il numero delle persone morte per il Terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.374 : Il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che c’è stato il 28 settembre nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, seguito poi da uno tsunami, è salito a 1.374. Il direttore dell’agenzia nazionale che si occupa della The post Il numero delle persone morte per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.374 appeared first on Il Post.