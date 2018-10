Teri Hatcher torna sulle molestie subite da bambina in una lettera aperta a Donald Trump

vanityfair

: nicoletta interpretata da un’incredibile teri hatcher #temptationislandvip - fentyalexx : nicoletta interpretata da un’incredibile teri hatcher #temptationislandvip -

(Di venerdì 5 ottobre 2018), 53 anni, nel 2006 aveva rivelato per la prima volta il capitolo più doloroso della sua vita: l’essere stata vittima di violenza all’età di cinque anni. Poi nel 2014, molto prima del #MeToo, l’ex Desperate Housewives erata sugli abusi subiti, da parte di uno zio, in un toccante discorso all’Onu, nel corso della Giornata Mondiale contro la violenzadonne. «Credevo che fosse colpa mia e mi vergognavo per quello che era accaduto perciò non lo dissi a nessuno e restai in silenzio», aveva rivelato alle Nazioni Unite. https://www.instagram.com/p/BofNxG7FPib/?taken-by=officialE oggi, mentre negli Stati Uniti infiamma il «caso Kavanaugh», intorno alla nomina del giudice alla Corte Suprema nonostante le molteplici accuse di violenza risalenti a 36 anni fa, l’attrice ha voluto condividere di nuovo la sua storia, in una...