Tenta di far esplodere una villetta urlando Allah Akbar | condannato a 2 anni e 4 mesi

Sono stati chiesti 12 anni di carcere per Luca Traini, il neofascista responsabile dell'attentato del 3 febbraio scorso a Macerata, quando sparò decine di colpi per strada contro diversi stranieri ferendone sei. Traini – che ha scelto di essere giudicato

Tria Tenta di arginare Di Maio : 'Non faremo saltare i conti' : 'Assicureremo dal prossimo anno ad una accelerazione rispetto al passato della riduzione del debito', garantisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando alla platea del convegno del centro ...

Temptation Island Vip 2018 - terza puntata : falò decisivo per Nilufar e Giordano - Marini sempre più vicina al Tentatore - Le Anticipazioni : Questa sera su canale 5 Simona Ventura torna con la terza puntata del reality del momento, e noi vi forniamo le Anticipazioni di Temptation Island Vip 2018. Dopo l'uscita di Fabio e Marcella Esposito ...

Manovra e mercati - lo spread scende a 265 punti. Piazza Affari Tenta il recupero : MILANO - Ore 12:30. Resta alta la guardia sull'Italia, ma dopo un avvio in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi , che ha registrato una fiammata lo scorso venerdì dopo la decisione del governo di ...

Piazza Affari Tenta il rimbalzo ma lo Spread resta in tensione : Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo le forti vendite di venerdì , con gli investitori che attendono i commenti sul NADEF da parte della Commissione europea nel giorno dell'Eurogruppo . Misti gli ...

LANCIANO - RAPINA IN VILLA : NIVA BAZZAN DIMESSA/ “ConTenta di far ritorno a casa” - madre capobanda “punitelo” : RAPINA a LANCIANO, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:17:00 GMT)

Olanda - 7 arresti : preparavano grande atTentato terroristico/ Ultime notizie : "volevano fare molte vittime" : Olanda, 7 arresti: polizia ha sventato possibile grande attentato terroristico nel Paese. Fermato anche il capo banda. Per la procura l'intento era quello di fare molte vittime.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

Katia Follesa - la vita dopo la malattia : “Non posso fare sforzi - sto molto atTenta” : Katia Follesa racconta: “Ho rischiato di morire ma con la mia malattia adesso è tutto sotto controllo” Il dover fare quotidianamente i conti con una malattia congenita non ha di certo tolto il sorriso a Katia Follesa oggi. L’attrice, infatti, nel 2006 ha scoperto di soffrire una patologia congenita, una cardiomiopatia ipertrofica che, purtroppo, è stata la causa […] L'articolo Katia Follesa, la vita dopo la malattia: ...

Nicolò Ferrari/ Tenta il flirt con Nilufar Addati e Giordano impazzisce... (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari, il Tentatore prova ad avvicinarsi sempre più a Nilufar Addati, scatenando la gelosia di Giordano Mazzocchi. Cosa accadrà nella puntata di stasera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Nilufar va in panico - Giordano si lascia andare con la Tentatrice Laura : Nilufar a Temptation Island Vip va in panico, intanto Giordano è molto vicino alla tentatrice Laura Le ultime anticipazioni di Temptation Island Vip rivelano importanti novità su Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sappiamo già che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne chiede il falò di confronto immediato. Sono alcune affermazioni di Nilufar ad aver fatto […] L'articolo Nilufar va in panico, Giordano si lascia andare con la ...

Balcani : ministro Esteri russo Lavrov - 'inaccettabili' Tentativi di far scegliere tra Mosca e Occidente : "La politica di alcuni paesi, che stanno tentando di mettere i Balcani di fronte ad una scelta obbligata tra Mosca e il mondo occidentale, è inaccettabile", ha dichiarato il capo della diplomazia ...

India - stuprata dai compagni - resta incinta : i prof Tentano di farla abortire : Un vero e proprio dramma quello che è stata costretta a vivere una ragazzina Indiana di appena sedici anni, vittima di uno stupro [VIDEO] di gruppo compiuto dai suoi compagni di scuola all'interno dei locali di un istituto di Dehradun, capitale dello Stato dell'Uttarakhand, in India. L'adolescente non solo ha subito le violenze sessuali ma, dopo aver denunciato il tutto ai suoi professori, secondo quanto riferito tra gli altri dal sito ...

Napoli - Tenta di far esplodere un gattino con un petardo nell'ano : Ennesimo episodio di maltrattamento di animali quello che viene raccontato dal locale Cronaca Flegrea , dove un uomo di Bacoli , Napoli, ha tentato di infilare nell'ano di un gattino un petardo , con l'evidente scopo di far letteralmente esplodere il povero animale. Fortuna ha voluto ...

Napoli - Tenta di far esplodere un gattino con un petardo nell'ano : fermato dai presenti : Una notizia di una gravita' inaudita [VIDEO]. Ciò che si è verificato a Napoli, infatti, precisamente nel comune di Bacoli, rappresenta un fatto piuttosto raccapricciante, perché un uomo ha tentato di uccidere un piccolo gattino e per farlo avrebbe scelto di torturarlo provando ad infilare un petardo nell'ano del piccolo animale, il quale fortunatamente è stato salvato da alcuni bagnanti che in quel momento si erano avvicinati alla zona e hanno ...