Tennis | Simona Halep non si opera | “ci sarò alle WTA Finals”

Tennis : Simona Halep soffre di un’ernia del disco. Si prospetta uno stop per la n.1 del mondo : Un fulmine a ciel sereno scuote il circuito WTA del Tennis. Simona Halep, numero uno del ranking, soffre di un’ernia del disco. Lo ha annunciato la stessa Tennista rumena, poco dopo la sua eliminazione all’esordio nel torneo di Pechino dove si è dovuta ritirare dopo un set contro la tunisina Ons Jabeur. “Ho fatto una risonanza magnetica e ho scoperto di avere un’ernia discale” – le parole della 27enne di ...

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis e sessimo - Simona Halep controcorrente : “caso Serena Williams? Io non ho mai avuto problemi” : Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha commentato la questione sessismo e il caso che ha coinvolto Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante siano passate diverse settimane, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, sono nate diverse discussioni ...

Tennis - infortunio per Simona Halep : incerta la presenza a Wuhan : Simona Halep si è infortunata durante un allenamento con la Kvitova, adesso la sua partecipazione al torneo di Wuhan è in dubbio “Mi si è bloccata la schiena, non so come mai, ma le ultime 24 ore sono state abbastanza complicate. Spero di essere pronta per giocare domani”. Simona Halep ha riportato un infortunio alla schiena durante un allenamento con la collega Kvitova. Domani la Tennista romena dovrebbe scendere in campo nel torneo ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia il best ranking : Nel ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - Ranking WTA (17 settembre) : comanda Simona Halep - Camila Giorgi miglior azzurra : Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni del Ranking WTA. Simona Halep ha un ampio vantaggio su Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber. Quarta posizione per la francese Caroline Garcia, mentre quinta è la ceca Petra Kvitova. Camila Giorgi è la miglior azzurra, ma questa settimana è scesa di due posizione, finendo al 37° posto. Tra le prime cento del mondo c’è Sara Errani, sempre ferma per squalifica. Lontanissime dalla Top 100 tutte ...

Tennis - Ranking WTA (27 agosto) : Simona Halep in vetta e top10 immutata - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Non ci sono variazioni nella top10 del Ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell’inizio dell’ultimo Slam stagionale. La 26enne di Costanza è in vetta per la 27esima settimana consecutiva (la 43esima complessiva), godendo di 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Segue la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, desiderosa di riconfermarsi a New York. In questo senso, essendoci un grande ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018 : la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall' elvetica ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018: la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall’elvetica Belinda Bencic, lucky loser. La romena aveva ottenuto una wild card, ed essendo la numero uno del seeding, aveva usufruito di un bye al primo turno. Di seguito il tweet con cui l’organizzazione ha dato la ...

Tennis - Ranking WTA (20 agosto) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : sempre Simona Halep al vertice del Ranking WTA. La rumena, sconfitta dalla olandese Kiki Bertens (n.13 del mondo) nella finale di Cincinnati (Stati Uniti), si conferma leader della graduatoria con 2086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Stabile al terzo posto la statunitense Sloane Stephens mentre c’è uno scambio di posizioni tra la ceca Petra Kvitova (ora n.5) e la francese Caroline Garcia (ora n.6). Da segnalare ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a sorpresa. La n. 1 del mondo ko in tre set : L’olandese Kiki Bertens compie la sua impresa e supera in finale del WTA di Cincinnati (Stati Uniti) la n.1 del mondo Simona Halep. L’orange piega in tre set (2-6 7-6 6-2) la più quotata avversaria in 2 ore e 9 minuti di partita. Un successo significativo per la Bertens che conquista il suo primo torneo sul cemento in carriera e porta a 10 il computo dei successi ottenuti contro una top10. Il nomignolo di “ammazza grandi” ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a sorpresa. La n.1 del mondo ko in tre set : L’olandese Kiki Bertens compie la sua impresa e supera in finale del WTA di Cincinnati (Stati Uniti) la n.1 del mondo Simona Halep. L’orange piega in tre set (2-6 7-6 6-2) la più quotata avversaria in 2 ore e 9 minuti di partita. Un successo significativo per la Bertens che conquista il suo primo torneo sul cemento in carriera e porta a 10 il computo dei successi ottenuti contro una top10. Il nomignolo di “ammazza grandi” ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Simona Halep è la prima qualificata : Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La Tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione. Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato ...