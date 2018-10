Tennis | Fognini in semifinale a Pechino

Tennis - ATP Pechino 2018 : Fabio Fognini va in semifinale. Eliminato in due set il magiaro Marton Fucsovics : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Pechino: sul cemento outdoor cinese li ligure si sbarazza in due set del magiaro Marton Fucsovics, che nei turni precedenti aveva Eliminato nell’ordine Andreas Seppi e Marco Cecchinato, ed ora attenderà il vincente della sfida tra Juan Martin Del Potro (l’argentino è il numero uno del seeding) ed il serbo Filip Krajinovic. Punteggio finale della sfida 6-4 6-4 per l’azzurro in ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : un eccellente Fabio Fognini supera il russo Rublev ed accede ai quarti di finale : Un eccellente Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cimento cinese è andata in scena una delle migliori prestazioni stagionali del ligure, che ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Una partita dominata dal Tennista azzurro, che continua nella sua corsa a distanza contro Kei Nishikori. Infatti ...

Tennis - a Pechino trio azzurro agli ottavi. Ok Fognini - Berrettini e Cecchinato : Tre azzurri promossi agli ottavi del torneo di Pechino, Cina, montepremi di 3.401.860 dollari, cemento, combined con un Wta Premiere,. Dopo Berrettini e Cecchinato, passa il turno anche Fabio Fognini. ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Fognini regala un set - ma poi supera in rimonta il moldavo Albot : Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del torneo ATP di Pechino. Il ligure ha sconfitto in rimonta in tre set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 1-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una vittoria importante per Fognini, che in queste settimane cercherà di ottenere i punti necessari per provare a migliorare il proprio best ranking e a qualificarsi per le ATP Finals. Il primo set si apre subito con il break ...

Tennis : dopo la beffa - Fognini a Pechino Resta ancora vivo il sogno del Masters : Con la vittoria a Chengdu Tomic ha gudagnato 47 posti passando al numero 76 del mondo. 17 la classifica record di Bernard Tomic, raggiunta per la prima volta l'11 gennaio 2016. 4 i tornei vinti in ...

Tennis - Ranking ATP (1° ottobre) : Rafael Nadal sempre al comando - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking mondiale del Tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti 2 ...

Tennis - Chengdu : Fognini si arrende in finale - trionfa Tomic : Il 31enne Tennista ligure, numero 13 del mondo, best raniking eguagliato, ha perso il duello con l'australiano Bernard Tomic , numero 123 Atp, con il punteggio di 6-1 3-6 7-6, 7,, dopo due ore e un ...

Tennis : Chengdu Open - Fognini sconfitto : Il 31enne ligure, numero 13 del mondo ha perso contro l'l'australiano Bernard Tomic, numero 123 Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6, 7,, dopo oltre due ore di gioco. Nel tie-break decisivo Tomic ...

Tennis - Fognini fallisce il poker : a Chengdu trionfa Tomic : Con la finale a Chengdu Fognini rimane numero 13 del mondo, ma si porta a quota 2225 punti Atp, esattamente a 295 da Kei Nishikori che è il numero 12 del mondo. Nella race invece il ligure è numero ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini spreca quattro match point e cede a Bernard Tomic : Fabio Fognini spreca una grande occasione e perde in finale nel torneo ATP 250 di Chengdu: il numero uno del seeding cede sul cemento cinese all’australiano Bernard Tomic, partito dalle qualificazioni, dopo non aver sfruttato quattro match point. Il Tennista oceanico si impone per 6-1 3-6 7-6 (7) dopo una battaglia sportiva durata due ore e 18 minuti. Il primo set parte malissimo per l’azzurro, che in apertura non sfrutta due palle ...

Tennis - Bernard Tomic campione a Chengdu : un deludente Fognini sconfitto in 3 set! : Tennis, ATP di Chengdu: Tomic ed il nostro Fabio Fognini si sono dati battaglia nella finalissima del torneo cinese Tennis, ATP di Chengdu, Fabio Fognini perso in tre set in una finale molto combattuta quella tra Bernard Tomic. L’australiano si era letteralmente perso negli ultimi anni, a causa di alti e bassi fisici e mentali che lo hanno portato lontano dai tornei più importanti, a Chengdu però si è ritrovato raggiungendo la finale ...