Tennis | ATP Pechino 2018 | Fabio Fognini va in semifinale Eliminato in due set il magiaro

Tennis - Torino pronta a candidarsi per ospitare le ATP Finals : Torino pronta a candidarsi per le ATP Finals di Tennis, a rivelarlo è stato oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò “Sta emergendo la possibilità di poter supportare una candidatura di Torino per le ATP Finals di Tennis“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo avere seguito all’hotel Hilton di Buenos Aires la conferenza stampa del Cio sulle candidature olimpiche per il 2026. Quella di indicare Torino ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : un eccellente Fabio Fognini supera il russo Rublev ed accede ai quarti di finale : Un eccellente Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cimento cinese è andata in scena una delle migliori prestazioni stagionali del ligure, che ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Una partita dominata dal Tennista azzurro, che continua nella sua corsa a distanza contro Kei Nishikori. Infatti ...

Tennis - ATP 500 Pechino : Marco Cecchinato eliminato da Marton Fucsovics agli ottavi di finale : Marco Cecchinato è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, il 26enne siciliano (numero 22 del ranking mondiale) si è dovuto arrendere al cospetto dell’ungherese Marton Fucsovics (numero 45) per 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma così la possibilità di un derby con Fabio Fognini che più tardi affronterà Rublev (in caso di vittoria il ligure se la dovrà proprio vedere ...

Marco Cecchinato ko agli ottavi dell'ATP di Pechino: il tennista italiano si arrende in due set all'ungherese Marton Fucsovics Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Marco Cecchinato nel main draw dell'ATP di Pechino. Il tennista siciliano, numero 22 del ranking ATP, è stato sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics (numero 45 ATP) in 1 ora e 15 minuti. Fucsovics si è portato a casa i due set, necessari per il passaggio del turno,

Tennis - ATP Pechino : Del Potro c’è! Battuto Khachanov in due set : Juan Martin Del Potro ha vinto in due set contro Khachanov in quel di Pechino, ai quarti del torneo cinese affronterà Krajinovic Juan Martin Del Potro ha superato l’ostacolo Khachanov al secondo turno del torneo di Pechino. L’argentino testa di serie numero uno del torneo, ha risolto la pratica in due set, 6-4 7-6 dopo aver sprecato un match point sul 6-5 nel secondo set. Adesso Delpo affronterà Krajinovic ai quarti di finale, ...

Tennis - ATP Tokyo : Shapovalov supera Wawrinka in tre combattuti set : ATP Tokyo, Denis Shapovalov ha battuto Stanislas Wawrinka, un incontro molto equilibrato terminato al terzo set Denis Shapovalov ha battuto Stanislas Wawrinka in tre set nel torneo ATP Tokyo. Una vera e propria battaglia quella tra i due Tennisti, culminata con un 6-4 in favore del canadese nella terza e decisiva partita. Al terzo turno Shapovalov affronterà il vincente dell’incontro tra Struff e Chardy, i quali giocheranno nella ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere a Kyle Edmund. L’azzurro ko in tre set negli ottavi di finale : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere la britannico Kyle Edmund nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Pechino 2018. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in un match durato 2 ore 51 minuti di partita. Una battaglia Tennistica in cui ha prevalso il n.16 del ranking che affronterà il serbo Dusan Lajovic nel prossimo turno. Nel primo set, dopo un scambio iniziale di break e controbreak, ...

ATP Tokyo – Nishikori infiamma il pubblico di casa : il Tennista nipponico supera Paire e avanza in semifinale : Kei Nishikori stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Tokyo: il tennista nipponico fa felice il pubblico di casa superando Paire in due set Il pubblico dell’ATP di Tokyo festeggia un altro successo di Kei Nishikori. Il tennista nipponico, numero 12 del ranking mondiale maschile, accede ai quarti di finale del torneo asiatico battendo Benoit Paire. Nishikori, tornato in gran forma dopo i problemi al polso che lo hanno limitato nella ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Fognini regala un set - ma poi supera in rimonta il moldavo Albot : Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del torneo ATP di Pechino. Il ligure ha sconfitto in rimonta in tre set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 1-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una vittoria importante per Fognini, che in queste settimane cercherà di ottenere i punti necessari per provare a migliorare il proprio best ranking e a qualificarsi per le ATP Finals. Il primo set si apre subito con il break ...

Tennis - ATP 500 Pechino : Marco Cecchinato rimonta Marcos Baghdatis e accede al secondo turno : Marco Cecchinato ce la fa: dopo un primo set particolarmente difficile, il siciliano riesce ad agguantare e poi superare il cipriota Marcos Baghdatis, superato col punteggio di 1-6 6-4 7-5 nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. L’azzurro è risultato più freddo nei momenti decisivi dell’incontro, rafforzando ulteriormente il proprio vantaggio nei confronti diretti (l’unico precedente, svoltosi a Budapest nel 2016, ...

Tennis - ATP Tokyo : Stan Wawrinka vince e convince - adesso se la vedrà con Shapovalov : Tennis, ATP Tokyo: Stan Wawrinka ha superato in due set lo statunitense Taylor Fritz, adesso affronterà Shapovalov Esordio positivo per Stan Wawrinka al ‘Rakuten Japan Open Tennis’, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari, in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Lo svizzero n.74 del mondo, che in carriera ha vinto 3 prove dello Slam, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini supera Leonardo Mayer e va al secondo turno : Matteo Berrettini, dopo aver superato le qualificazioni, vince anche l’incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino battendo in due set l’argentino Leonardo Mayer, numero 52 al mondo, con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco ed agli ottavi di finale affronterà il britannico Kyle Edmund, numero 5 del seeding e 16 della classifica. Nel primo set l’azzurro parte male al servizio, dovendo ...

