Tari | chi ha diritto alla riduzione o all’esenzione dal pagamento

CONGRESSO FILLEA CGIL L'AQUILA : VERROCCHI SEGRETariO - ''CACCIARE MAFIOSI - NON MIGRANTI. POLITICA LONTANA'' : ... che ricostruisce la storia del sito, ripercorrendo anni di lotte e incontri sindacali volte a salvare i lavoratori, le famiglie e l'economia dell'intero territorio, legata indissolubilmente al ...

Il leader dell’opposizione pakistana Shehbaz Sharif è stato arrestato - a pochi giorni dalle elezioni con cui si rinnoveranno 11 seggi parlamenTari : Il leader dell’opposizione pakistana Shehbaz Sharif è stato arrestato per dieci giorni con l’accusa di corruzione, a otto giorni di distanza dalle elezioni con cui si rinnoveranno 11 seggi parlamentari e una parte di quelli delle assemblee provinciali. Shehbaz Sharif è The post Il leader dell’opposizione pakistana Shehbaz Sharif è stato arrestato, a pochi giorni dalle elezioni con cui si rinnoveranno 11 seggi parlamentari ...

Verissimo : lo Schiaffo di Nicoletta Larini a Nicolò BetTarini! : Colpo di scena! Silvia Toffanin invita a Verissimo Nicoletta Larini e Stefano Bettarini. I due protagonisti di Temptation Island Vip raccontano i retroscena accaduti subito dopo il falò di confronto. Sentite le loro parole! Nella trasmissione d’intrattenimento “Verissimo”, Silvia Toffanin ha invitato la conduttrice di Temptation Island Vip, Simona Ventura, ma anche due protagonisti del reality show, ovvero Stefano Bettarini e ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamenTari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Terremoto Indonesia - Save the Children : a Sulawesi si rischia l’emergenza saniTaria : A una settimana esatta dal Terremoto e dallo tsunami che hanno devastato Sulawesi, Save the Children esprime profonda preoccupazione per una imminente emergenza sanitaria che potrebbe diffondersi sull’isola se non verranno urgentemente costruite latrine provvisorie e predisposte forniture d’acqua pulita. Gli specialisti igienico-sanitari che operano con il partner locale di Save the Children sul terreno raccontano infatti di una rete idrica ...

Nicoletta Larini e Stefano BetTarini/ Parla lei : "Non mangiavo più - ho perso sei chili" (Verissimo) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ospiti a Verissimo. La puntata va in onda oggi alle 16.10, Parlano delle difficoltà vissute a Temptation Island Vip. Con loro Simona Ventura.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Attacchi a treni in servizio e depositi. Condannati i graffiTari Utah e Ether : Spaccarono sulla linea 1, sulla 2 e sulla 3. Attacco ai treni sui binari, vicino alla stazione Cimiano. Incursioni notturne nei depositi. Tutto ripreso. Immagini ad alta definizione. Montaggio ...

LAURA CREMASCHI/ A Temptation Island Vip tra Stefano BetTarini e Nicoletta Larini : LAURA CREMASCHI è stata la tentatrice di Stefano Bettarini a Temptation Island Vip. Nicoletta Larini non l'ha presa bene, e a Verissimo racconta la sua sofferenza.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Indonesia - rischio emergenza saniTaria : 00.45 A una settimana dal terremoto e dallo tsunami che hanno devastato l'Indonesia, Save the Children lancia l'allarme per un'emergenza sanitaria che potrebbe diffondersi per le acque contaminate. A rischio sono soprattutto i bambini. Condutture idriche, strutture per lo smaltimento degli scarichi e servizi igienici sono completamente distrutti o fortemente danneggiati. Non è possibile smaltire i rifiuti, l'acqua delle fonti è spesso marrone ...

FOLIGNO - CHIUSO IL CORSO DI OPERATORE DI DIRITTO UMANITariO : FOLIGNO Si è concluso questa mattina, con un successo oltre le attese, il 102° CORSO di OPERATORE di DIRITTO Internazionale UMANITARIO , con quarantacinque partecipanti dal resto dell' Umbria, dalla ...

Perché la missione umaniTaria 'Mediterranea' rischia di diventare un boomerang : La mobilitazione è figlia senza dubbio della politica migratoria più stringente adottata dal governo italiano. "Ma affidare a gruppi antagonisti le operazioni di salvataggio, senza una preparazione e ...

Perché la missione umaniTaria "Mediterranea" rischia di diventare un boomerang : Una piccola missione umanitaria nel Canale di Sicilia rischia di compromettere le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, già rese complesse dalla politica dei respingimenti adottata dal governo italiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì il piccolo rimorchiatore Mare Jonio è salp

Incidente ad Avellino - prime richieste di condanna per il pullman precipitato dal viadotto : “12 anni al proprieTario” : Dodici anni di reclusione per il titolare della Mondo Travel e proprietario del bus, 9 per una dipendente della Motorizzazione Civile e 6 per un suo collega. Arrivano le prime richieste di condanna nel processo per la morte delle 40 persone precipitate a bordo di un pullman il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Nell’udienza di oggi, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, il ...

Pd - il nuovo segreTario sarà marchiato dalla sconfitta alle elezioni europee : A parte Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, e Matteo Richetti, mancano candidati credibili, specialmente da parte renziana. Il motivo? Il timore di diventare capro espiatorio