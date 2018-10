Svolta definitiva dal 5 ottobre per LG G5 | telenovela finita sull’aggiornamento Oreo

optimaitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Abbiamo dovuto attendere probabilmente più del previsto, ma da oggi 5possiamo finalmente parlare die totale per quanto riguarda il tanto chiacchierato LG G5, considerando le ultime novità trapelate in Rete per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android. Dopo aver condiviso con voi alcune segnalazioni da parte degli utenti in possesso della versione brandizzata Vodafone ad inizio settimana, infatti, in queste ore occorre inquadrare la situazione in modo più generico.Merito di quanto riportato da una fonte come The Android Soul, tra le più affidabili su tematiche simili. Ebbene, pochi minuti fa è stato annunciato che il rollout per la versione internazionale dell'LG G5 sia scattatomente. Se consideriamo che si tratta dello stesso modello in commercio in diversi Paesi, tra cui l'Italia, si capisce che ...