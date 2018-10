Sulla via di Damasco Rai Due | giovani | abbracciate l' orizzonte Roma

Vaccini - minacce via Twitter alla figlia di Burioni : 'Vigila Sulla sua salute - lei è molto vulnerabile' : Nuove gravi minacce via Twitter per l'immunologo Roberto Burioni . Questa volta a finire nel mirino è la figlioletta di 7 anni . Il medico aveva condiviso sul suo profilo, criticandolo, un tweet di ...

Cadono calcinacci da cavalcavia Sulla Modica Pozzallo : Il forte maltempo che si e' abbattuto ieri in provincia di Ragusa ha provocato la caduta di calcinacci dal cavalcavia sulla Ss194 la Modica Pozzallo

Cavour - alle 12 il via ai tricolori di ciclismo professionisti Sulla Strada delle Mele : ... proprio la compagine in cui è cresciuto ciclisticamente Felline, portacolori della Trek, in collaborazione con la Regione Piemonte , grazie al grande lavoro dell'assessore regionale allo Sport ...

Legge Sulla class action - via libera della Camera : Primo via libera alla Camera per la Legge sulla class action . Il testo passa al Senato dopo aver ottenuto 365 voti a favore, nessun contrario e 103 astensioni. Oltre alla Lega e al M5S, il testo è ...

Bari - Presentata la XXXIII edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili : Ad aprire la serata ci sarà Father Murphy, il duo che Simon Reynolds ha definito come la nuova 'psichedelia occulta italiana' e che è diventato noto per gli spettacoli dal vivo di grandissima ...

Lascia oggetti Sulla tomba del padre per ricordarlo - operai gettano via tutto : “Sono distrutta” : Antonia Croft, 28enne, ha accusato il Comune di Liverpool di aver distrutto gli 'oggetti sentimentali' che aveva Lasciato sulla lapide del padre scomparso improvvisamente a novembre. Ora la tomba è totalmente spoglia: "Sono doppiamente affranta" dice la donna inglese.Continua a leggere

Governo - al via vertice Sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Perugia " Assisi : rimettiamoci in cammino Sulla via della pace : Facciamo crescere l'economia della fraternità! Cominciamo dai luoghi in cui viviamo, cercando nuove strade per combattere la povertà e la disoccupazione, costruendo nuovi rapporti sociali, economici ...

La verità di Totti Sulla notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi : Dopo 13 anni, Francesco Totti racconta tutta la verità sulla presunta notte con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze con Ilary Blasi. Era il 2005 e il capitano della Roma si preparava a sposare la showgirl, incinta di Christian, il loro primo figlio, quando su alcuni settimanali uscì un’intervista compromettente. Flavia Vento infatti affermava di aver trascorso una notte di passione con Totti, pronto a tradire la sua Ilary a cui aveva ...

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori Sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Giro di vite Sulla criminalità nel quartiere della stazione. Al via i controlli straordinari - : Hanno preso il via i servizi straordinari disposti dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, a seguito del grave episodio avvenuto la sera del 24 ...

"Crearono a tavolino falsi pentiti nell'indagine Sulla morte di Borsellino". Tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggio : Il gip di Caltanissetta Graziella Luparello ha rinviato a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo, accusati del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.I tre poliziotti facevano parte del pool investigativo che indagò sulle stragi mafiose del '92 di via D'Amelio e di Capaci. Il pool era ...

Camion - schianti e zero piazzole : viaggio Sulla statale della morte : La nostra reazione alla tragedia dipende dall’unità di spazio e tempo. Se una sciagura uccidesse in un dato giorno e in un luogo preciso centinaia di persone e ne ferisse migliaia scatterebbe l’allarme rosso, monterebbe la polemica bilaterale, si nominerebbe una commissione poi, forse e perfino, qualcosa accadrebbe....

Napoli : crepe anomale Sulla carreggiata - chiusa parte del viadotto di Pianura : viadotto chiuso per verifiche, il quartiere ripiomba nel caos del traffico. Succede a Pianura, dove a partire dal tardo pomeriggio è stato interdetto il passaggio su un tratto di via Cinthia, all'...