Succede – L’adolescenza in 94 minuti

(Di venerdì 5 ottobre 2018)Il film tratto dal romanzo best-seller della giovanissima youtuber milanese Sofia Viscardi (nata nel 1998), intitolato(2018), fa il suo approdo su Infinity, dove sarà disponibile per una settimana in anteprima. L’autrice, intervistata dopo l’uscita della pellicola, si è definita molto soddisfatta della riuscita del film, che non si è limitato alla fedeltà della narrazione, ma è riuscito addirittura ad arricchirla. Margherita ha sedici anni e un soprannome, Meg. È una ragazza piuttosto timida e insicura, a cui non piace molto attirare l’attenzione. Ha due amici con cui il legame è molto profondo, proprio perché sono gli unici con cui condivide pensieri e preoccupazioni, la disinibita Olimpia, detta Olly, e Tom. I tre amici frequentano una scuola di Milano, il cui ambiente fa da sfondo a tutte le vicende che vivono i ragazzi della sua età, dalle avventure alle verifiche ...