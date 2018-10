Strage del viadotto Acqualonga | il pm chiede 27 anni di carcere

Strage del bus di Avellino - prime richieste di condanna : 12 anni al titolare dell'azienda di trasporti : ... Luigi Buono, il pm Cecilia Annecchini ha chiesto 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il titolare della 'Mondo Travel' e proprietario del bus, che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che ...

Nell'anniversario della Strage di Lampedusa faro sul caso Riace : A 5 anni dalla tragedia in cui morirono 368 migranti, domani interrogatorio di garanzia per il sindaco calabrese Domenico Lucano, da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'...

Macerata - Traini condannato a 12 anni per Strage con l'aggravante dell'odio razziale : Macerata - Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale è stato condannato a 12 anni. Accolta la richiesta del procuratore. Il ventottenne, ...

Lampedusa in marcia per ricordare la Strage dei migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...

Strage di Lampedusa : 5 anni fa morirono 368 migranti/ Nessun membro del governo alle celebrazioni : Cinque anni fa poco distante da Lampedusa un barcone di migranti si rovesciò causando 368 morti, una delle più grandi stragi nel Mediterraneo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:33:00 GMT)

Traini chiede scusa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra'. Chiesti 12 anni per Strage : MACERATA - Il procuratore ha chiesto 12 anni per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Luca Traini in apertura di udienza aveva ...

Migranti - a Lampedusa la marcia per non dimenticare la Strage del 2013 : Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione ...

Tre ottobre 2013 - a Lampedusa a 5 anni dalla Strage degli eritrei la Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione : Chi fine hanno fatto i morti del 3 ottobre 2013? Che posto occupano nelle coscienze a 5 anni dalla mobilitazione che seguì la strage avvenuta a 800 metri dall’isola del Conigli e a 2 km dal porto? La Giornata della memoria e dell’accoglienza viene celebrata ogni anno per ricordare il 3 ottobre di 5 anni fa quando 368 persone, in gran parte eritrei in fuga dal regime di Isaias Afewerki, morirono in mare in un naufragio avvenuto davanti alle ...

Le Iene Show 2018 - i servizi della prima puntata / Fobia ponti - si riapre il caso della Strage di Erba? : I servizi della prima puntata delle Iene Show 2018. Dal focus sul Ponte Morandi allo scherzo a Ivan Zaytsev, passando per la strage di Erba e il tema HIV.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 07:00:00 GMT)

MARZABOTTO - MINISTRO TEDESCO : "GRANDE VERGOGNA"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della Strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Lo tsunami fa Strage in Indonesia : sale a 832 il bilancio delle vittime : È salito ad almeno 832 morti il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile.Il bilancio aggiornato, ha aggiunto il portavoce Sutopo Purwo Nugroho, si riferisce ancora in gran parte alla capitale provinciale di Palu, a 80 chilometri dall'epicentro del sisma di magnitudo 7,5. I soccorritori non sono ancora ...

Strage in strada a Cursi : uccide tre vicini di casa a causa del parcheggio : Lecce La rabbia contro i vicini di casa si era fatta largo nella sua mente già da parecchio tempo, ed è esplosa all'improvviso attraverso un lucido e feroce copione criminale portato a termine a colpi ...

Incendio del Monte Serra : Strage di ulivi - aziende in ginocchio. Nuovo rogo poi spento : E' un danno enorme per l'economia, mentre i magistrati cercano di dare un volto a chi ha appiccato le fiamme che da lunedì 24 settembre hanno tormentato per tre giorni la provincia di Pisa. Altri ...