Spread | “la Bce studia nuova operazione di acquisti per limitare l’aumento dei tassi sui

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Unadi stimolo monetario, sul modello di quelle – “Operation twist” – messe in campo dalla Fed nel 1961 e nel 2011 per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato. E’ questo, secondo il sito specializzato Market News, il piano allo studio della Banca centrale europea per continuare a calmierare glidopo la fine del quantitative easing, il programma di acquisto di bond iniziato nel marzo 2015 e ora in fase di conclusione (dall’1 ottobre la spesa mensile è dimezzata e nel 2019 glisi esauriranno). L’indiscrezione emerge nei giorni in cui è tornata a salire la tensione sui Btp. Secondo diversi quotidiani sono due giorni fa il numero uno dell’Eurotower Mario Draghi ha incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella e gli ha espresso preoccupazione per la “sottovalutazione del contesto in cui ...