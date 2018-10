Spread | il vero termometro ora è la Spagna Il problema è che fa meglio di noi dal 2014

Ecco il «vero» Spread seguito dagli operatori per capire se c’è aria di crisi : Lo spread BTp-Bund misura un primo livello di tensione ma è incompleto. Per capire se gli investitori hanno paura va analizzato un altro parametro...

Ecco il «vero» Spread seguito dagli operatori per capire se c’è aria di crisi : Lo spread BTp-Bund misura un primo livello di tensione ma è incompleto. Per capire se gli investitori hanno paura va analizzato un altro parametro...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo Spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...