Spread Btp Bund chiude in rialzo a 285

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - Spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Effetto Spread sulle polizze. E i big devono vendere i Btp : Anche le big delle polizze devono fare i conti con la mina dello spread tra Btp e Bund. Perché l'esposizione delle assicurazioni italiane ai titoli pubblici del Paese in Italia resta più alta rispetto al resto d'Europa: oggi degli 850 miliardi di investimenti complessivi del settore oltre 300 sono in titoli di Stato italiani. In mezzo alle onde agitate dalla Manovra del governo gialloverde sui mercati, il numeretto che le compagnie assicurative ...

Spread Btp-Bund torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Spread in discesa : differenziale tra Btp e Bund a 274 punti : Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%.

Spread Btp Bund apre in calo a 274 punti : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%.

Spread Btp-Bund apre in calo : 278 punti : I mercati apprezzano la decisione del governo italiano di "un'accelerazione della discesa del debito pubblico"

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%. "No, non faremo marcia indietro" sulla Manovra se lo spread continua a salire aveva detto prima dell'apertura dei mercati a Radio Anch'io il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini. "Se tagli le tasse – ha aggiunto – aiuti la crescita, noi puntiamo a un'Italia che non ...

Manovra - lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti : Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%. “No, non faremo marcia indietro” sulla Manovra se lo spread continua a salire aveva detto prima dell’apertura dei mercati a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. “Se tagli le tasse – ha aggiunto – aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non ...

La Bce “unico acquirente” dei Btp : quanto vale Draghi per lo Spread : «I dati della Banca d’Italia sul possesso dei Btp, fino a maggio di quest’anno, mostrano che la Bce è stato pressoché l’unico acquirente netto di Btp nella fase di picco del Qe. Ogni altro tipo di investitore è stato un venditore netto». È il passaggio di una ricerca di Citigroup che dimostra, numeri alla mano, come il bello sul versante dello spr...

Spread Btp-Bund apre a 285 - in calo rispetto a ieri : 3 ottobre 2018 - L'annuncio arrivato ieri sera dopo il vertice a Palazzo Chigi sembra aver sortito l'effetto sperato, almeno in parte. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 3 ottobre 2018 in lieve ribasso, 285 punti base rispetto ai 302 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale è sceso così al 3,30% rispetto al 3,40% di ieri pomeriggio. Conte: "Debito/Pil giù in ...

Spread Btp-Bund in netto calo a 284 - Piazza Affari apre in rialzo : All’indomani di una giornata difficile sui mercati finanziari dove lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 oggi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi apre in netto calo e, in base alla piattaforma Bloomberg, segna 284 punti. Il rendimento del titolo decennale scende al 3,30%. L'articolo Spread Btp-Bund in netto calo a 284, Piazza Affari apre in rialzo proviene da Il ...

Spread Btp-Bund apre a 284 punti : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund apre in netto calo e, in base alla piattaforma Bloomberg, segna 284 punti contro i 302 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale scende ...

