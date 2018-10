Spazio | a giugno 2019 il primo lancio di due astronauti con la capsula “Crew Dragon” di

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ildi unadell’agenzia spaziale privata statunitense SpaceX con a bordo dueavverrà neldel: lo ha annunciato la Nasa, precisando che la missione avrà come obbiettivo la Stazione Spaziale Internazionale; un secondodi unaprogettata dalla Boeing dovrebbe avere luogo due mesi dopo. Queste due prime missioni saranno considerate di prova (con gliche rimarranno a bordo dell’Iss solo due settimane prima di rientrare) ma a regime la Nasa intende contare sulla SpaceX e sulla Boeing per i lanci regolari verso la stazione, assicurati attualmente dalla capsule russe Soyuz. Sia SpaceX che Boeing hanno in programma due test di volo senza equipaggio rispettivamente nel gennaio e marzo del: la SpaceX utilizzerà un vettore Falcon 9 con una“Crew Dragon”, un’evoluzione di quella già ...