SOS MEDITERRANEE | ASSALTATA SEDE MARSIGLIESE ONG Ultime notizie | responsabile un gruppo

Aquarius - blitz dell'estrema destra nella sede di SOS Mediterranée a Marsiglia : Al grido di "sequestrate l'Aquarius" hanno seminato il panico nella sede della ong SOS Mediterranée, l'associazione di salvataggio dei migranti in mare da settimane al centro delle polemiche. Una ventina di militanti del gruppuscolo di estrema destra francese Generation Identitaire sono finiti in stato di fermo, mentre i dipendenti della ong e tutta la città di Marsiglia sono sotto shock per questo raid senza precedenti.I 20 ...

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius 2. Msf e SOS Méditerranée 'Pressioni dal governo italiano'. Il Viminale smentisce : Le autorità italiane avrebbero fatto pressioni su Panama perché revocasse l'iscrizione dai registri navali alla nave Aquarius. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere si dicono 'sconvolte' dall'...

Aquarius2 - la lezione di Msf e SOS Mediterranée : riconsegnare migranti alla Libia è un crimine : Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranée, che operano a bordo della nave Aquarius, fanno sapere di essersi rifiutate di consegnare alla Guardia Costiera libica 11 migranti salvati in mare. La Libia non può essere considerata un porto sicuro, lo dice la Ue, lo dicono i giudici italiani e lo urla la nostra coscienza.Continua a leggere

Aquarius - SOS Mediterranèe “guerra politica contro Ong”/ Salvini - “terroristi verso Italia fermati in Tunisia” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Il ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Aquarius - Gibilterra vuole ritirare la bandiera. SOS Mediterranèe : ”Manovra politica per fare guerra alle ong” : Gibilterra annuncia la sua intenzione di togliere la bandiera ad Aquarius, la nave operata da SOS Mediterranèe in collaborazione con Medici senza Frontiere impegnata dal 2016 in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e ora arenata tra Malta e Linosa in attesa che “le autorità marittime competenti” le assegnino un porto “sicuro” di sbarco per le 141 persone salvate venerdì scorso davanti alle coste della Libia. “È una manovra ...

SOS Méditerranée all'Europa : "Trovate una soluzione" : Infatti, spiega la co-fondatrice di Sos Mediterrannée, 'ci vuole una soluzione politica a livello europeo per risolvere questa situazione assurda frutto di un modello che non è praticabile'. Proprio ...

