Sognando la Serie A – Nikolas Spalek | attaccante del Brescia

calcioweb.eu

: @giorgio_rosi @Kataklinsmann Secondo me state sognando. Non perché siate scarsi ma anche io quando con Conte giocav… - IlMerlononfaMe : @giorgio_rosi @Kataklinsmann Secondo me state sognando. Non perché siate scarsi ma anche io quando con Conte giocav… - Vale84181 : @MysteryFaith424 @Lellina23 Comincia da 'Sognando te' Poi segui le serie collegate, ti ho messo il link di Wikipedi… - Vale84181 : @Lellina23 @MysteryFaith424 Sono tutti collegati prima di questa serie c'è: 'Wallflower series' 'The Gamblers' 'Cap… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)Špalek è un calciatore slovacco,dele della nazionale Under-21 slovacca. Inizia a giocare a calcio nel Nitra, debutta a 17 anni giocando titolare nella sfida di campionato pareggiata per 0-0 sul campo dello Spartak Trnava, finisce il campionato con la retrocessione. A luglio 2014 si trasferisce allo Spartak Trnava, rimanendo in Superliga. Nel mercato invernale del 2015 passa allo Žilina, adesso l’importante esperienza con la maglia del. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololaA –delCalcioWeb.