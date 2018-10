Sky Sport Serie A 8a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Un capitano – Totti al Colosseo - speciale Sky Sport dedicato alla leggenda della Roma : Un lungo speciale dedicato a una leggenda del calcio, simbolo di una squadra e di una città intera. In onda stasera, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, e domani, alle 23.30 su Sky Sport Uno, “Un capitano – Totti al Colosseo”: le immagini della straordinaria presentazione dell’autobiografia di Francesco Totti, ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 8a giornata Premier e 7a Bundesliga : 10 incontri in esclusiva tra il 5 il 7 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per l’ottava giornata (uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Testa a testa ad Anfield: LIVERPOOL-MANCHESTER CITY domenica 7 ottobre, ore 17.30 Bundesliga con 4 partite in onda del settimo turno Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in...

Torino-Frosinone : visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, si disputerà il primo anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena il match Torino-Frosinone. I granata arrivano alla partita contro la squadra ciociara reduci dalla vittoria in trasferta contro il Chievo Verona. I gialloblu, invece, arrivano al match odierno dopo il ko casalingo contro il Genoa. Le probabili formazioni delle due squadre L'allenatore ...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Thailandia (4 - 7 Ottobre). In chiaro differita TV8 : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Pe...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Giappone Diretta Esclusiva (4 - 7 Ottobre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per l...

'Un capitano - Totti al Colosseo' : lo speciale di Sky Sport : Lo speciale andrà in onda venerdì 5 ottobre alle 23.15 su Sky Sport Serie A e sabato 6 alle 23.30 su Sport Uno. Lungo l'elenco dei protagonisti che ritroveremo nel racconto della serata, tra cui ...

Milan-Olympiacos : live in tv sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 18:55, il Milan di Rino Gattuso scenderà in campo per affrontare l'Olympiacos di Pedro Martins. Il match tra rossoneri e biancorossi andrà in scena allo Stadio San Siro in occasione della fase a gironi della Uefa Europa League. Il Milan nella prima gara disputata ha battuto il Dudelange in trasferta, 1-0 grazie al gol siglato da Gonzalo Higuain nella ripresa. L'Olympiacos, invece, è reduce dal pareggio casalingo contro il ...

Diretta Milan-Olympiacos in onda su Sky Sport : probabili formazioni - torna Higuain : Dopo i giorni dedicati alla prestigiosa Champions League, oggi giovedì 4 ottobre vedremo l'altra competizione europea. Due sono le italiane chiamate a lottare in Europa League e tra queste c'è anche il Milan il quale dovrà affrontare l'Olympiacos alle ore 18.55. La partita si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, non sarà trasmessa in chiaro su Tv8 bensì sulla piattaforma a pagamento di Sky. Dove vedere Milan-Olympiacos in tv e in ...

Sky Sport Europa League 2a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con l'andata della seconda Giornata della fase a gironi, scatta l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Milan e Lazio, oltre alle migliori di Giornata, nei due diversi orari, <s...

F1 - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport F1 HD [VIDEO] : La Formula 1 è ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport: con il Match Centre è possibile accedere alla cronaca scritta in real-time e ai tempi ufficiali FOM. IL GP DEL ...

Psv-Inter : visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Questa sera, l'Inter di Luciano Spalletti affronterà in Champions League il Psv Eindhoven di Mark van Bommel. La squadra olandese è reduce dal pesante 0-4 contro il Barcellona. I nerazzurri, invece, arrivano al match odierno reduci dalla splendida vittoria in rimonta contro il Tottenham, gara vinta nel finale 2-1 grazie ai gol di Icardi e Vecino. Il PSV stasera avrà come vantaggio il fattore campo, l'Inter però sulla carta appare più forte ...

PSV-Inter : probabili formazioni - match in diretta su SkySport Arena : In Olanda per fare bottino pieno [VIDEO], l'Inter non può lasciarsi sfuggire la grande occasione di lanciarsi in vetta al proprio girone di Champions League. Il Barcellona sara' impegnato in contemporanea nella difficile trasferta sul campo del Tottenham e la gara con il PSV Eindhoven che, almeno sulla carta, è l'anello debole del girone, si presenta come una ghiotta opportunita' di mettere un altro tassello verso la missione qualificazione. Di ...

Sky Sport Champions 2a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con l'andata della seconda Giornata della fase a gironi, scatta su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui part...

Juventus-Napoli visibile questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...