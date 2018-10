Skincare | i sieri migliori per affrontare l’autunno

dilei

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’autunno è il mese migliore per rinforzare la pelle e darle un plus di nutrimento dopo lo stress dell’estate e prima di quello invernale. In attesa del vento freddo, dell’inquinamento, delle temperature rigide che causano rossori e screpolature, puoi rinforzare la tua pelle aggiungendo alla tua skin routine uno step specifico: l’applicazione di un siero adatto alla tua pelle. Tra i prodotti che puoi utilizzare ne esistono di specifici a seconda delle esigenze della tua pelle.antipollution, oppurebooster per un’azione intensiva contro le macchie della pelle, la formazione di rughe o super idratanti. Tra le ultime novità, oltre a Immortelle Reset di L’Occitane, c’è Uniqa Vitamina C Forte, il siero nato dalla ricerca Pea Cosmetics, un trattamento d’urto per pelli spente e senza tonicità. La formula contiene un’alta ...