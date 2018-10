Sistema solare | astrofisici a caccia del Pianeta X scoprono un pianetino ' folletto'

La Caccia al Pianeta X porta alla scoperta di Goblin - un nuovo pianeta nel Sistema solare : La Caccia al pianeta X porta alla scoperta di Goblin, un nuovo pianeta nel sistema solare La ricerca del pianeta X da al nostro sistema solare un nuovo inquilino. Si chiama 2015 TG387, ma è stato soprannominato Goblin: ha circa 300 chilometri di diametro e impiega 40.000 anni per compiere la sua orbita intorno al Sole. È stato trovato per caso, mentre si dava la Caccia all’inafferrabile pianeta X. L’annuncio della scoperta, descritta ...

The Goblin : il nuovo pianetino scoperto nel Sistema solare conferma l'esistenza del Pianeta Nove?

Astronomia : intruso nel Sistema solare - arriva da una stella simile al Sole : L’ormai celebre “intruso” del Sistema Solare, la cometa ‘Oumuamua, il primo corpo celeste proveniente da un altro Sistema planetario, potrebbe arrivare da una stella simile al Sole. I ricercatori con a capo Coryn Bailer-Jones, dell’Istituto per l’Astronomia Max Planck, hanno individuato almeno 4 stelle, tutte della massa del Sole, da cui potrebbe essere giunta la cometa. Dopo la scoperta di ‘Oumuamua, ...

Astronomia : Patroclo e Menezio - gli asteroidi testimoni di un passato turbolento del Sistema Solare : Hanno nomi mitologici, sono larghi poco più di 100 chilometri e si orbitano l’un l’altro mentre girano intorno al Sole: sono Patroclo e Menezio, una coppia di asteroidi che fa parte del gruppo dei Troiani e sono ritenuti i testimoni di una fase piuttosto agitata dell’antico Sistema Solare. I due corpi celesti sono al centro di un recente studio, condotto da un team del South West Research Institute e pubblicato su Nature Astronomy; la ricerca è ...

Nelle stelle cadenti il segreto delle supernovae : contengono firme sulle origini del Sistema Solare : Le stelle cadenti non sono solo uno spettacolo celeste, ma un prezioso strumento per gli astronomi. Una chiave per capire i segreti della morte delle stelle quando esplodono come supernovae. E’ quanto emerge dallo studio di un gruppo dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone coordinato da Takehito Hayakawa e pubblicato sulla rivista Physical Review Letters. Le supernovae rappresentano l’atto finale della vita delle ...

Scoperta una misteriosa struttura ai margini del Sistema Solare? : Scoperta una misteriosa struttura ai margini del Sistema Solare? La sonda spaziale New Horizons sviluppata dalla NASA per l’esplorazione di Plutone e del suo satellite Caronte lanciata il 19 gennaio 2006 avrebbe rilevato una misteriosa struttura ai margini del nostro Sistema solare . La notizia riportata dall’ Geophysical Research Letters ha messo in discussione l’origine di questa misteriosa struttura che sembrerebbe essere ...

Astronomia : il più grande pianeta del Sistema solare ha sofferto di un “disturbo della crescita” : Da piccolo, Giove ha sofferto di una sorta di disturbo della crescita: il suo ‘sviluppo’ si è quasi arrestato per ben due milioni di anni. È quanto afferma un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, secondo cui quello che oggi è il più grande pianeta del Sistema Solare un tempo ha avuto grandi difficoltà ad accrescere la sua massa. Questo ritardo sarebbe dovuto a una collisione tra il futuro gigante gassoso e alcuni corpi celesti di ...

In un meteorite un pezzo di storia del Sistema Solare : Studiare in laboratorio la composizione chimica di un piccolo minerale per arrivare ad ampliare la nostra conoscenza sul Sistema planetario in cui viviamo. È quanto ha fatto un team di ricerca coordinato dall’Università di Waseda, in Giappone, che ha scoperto nuovi indizi sulla nascita ed evoluzione del Sole a partire dall’analisi di frammenti di quarzo di silice in un meteorite primitivo. Si tratta di Yamato-793261 (abbreviato Y-793261), ...

