SIMONA VENTURA Consigli a Nicoletta Larini su Stefano Bettarini | Ho provato ad

SIMONA VENTURA e Bettarini a Verissimo : lo schiaffo di Nicoletta - dimagrita 6 chili : Verissimo: intervista a Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island Vip Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tornati a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin i tre si sono dimostrati una famiglia allargata a tutti gli effetti, felici di aver condiviso un’avVentura importante così […] L'articolo Simona Ventura e Bettarini a ...

SIMONA VENTURA racconta volevano farmi del male : Simona Ventura con il grande successo che sta avendo “Temptation Island Vip”, sembra finalmente poter mettere una pietra sopra il buio periodo passato dopo il divorzio sia dal punto di vista professionale che privato. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista al “Corriere della Sera”: «Avevo fatto una scelta rivoluzionaria e sono stati anni duri, non per colpa mia, ma di congiunzioni astrali e politiche. Non ho mai detto per chi voto e ...

Verissimo - le prime dichiarazioni di SIMONA VENTURA - Bettarini e Larini : Direttamente da Temptation Island Vip, per la prima volta tutti insieme domani a Verissimo, la conduttrice del reality Simona Ventura, con l’ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini protagonisti di un mitico falò. Vediamo alcuni passaggi dell’intervista rilasciata dai 3 personaggi a Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di Canale 5. Simona Ventura parla di Temptation Island Simona Ventura confida a Silvia ...

SIMONA VENTURA sulla giovane fidanzata di Stefano Bettarini : “Ho visto una ragazza innamorata e persa - ho provato a consigliarla” : Simona Ventura, Stefano Bettarini e la fidanzata, Nicoletta Larini saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda domani. I tre hanno animato questa edizione di Temptation Island e con Silvia Toffanin hanno parlato del loro rapporto: “Temptation ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. ...

Verissimo anticipazioni : SIMONA VENTURA ospite con Bettarini e Larini : Simona Ventura ospite di Verissimo con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini Domani pomeriggio i riflettori di Verissimo si accenderanno nuovamente. Il sabato dell’ammiraglia Mediaset si preannuncia ricco di colpi di scena e personaggi interessanti. Direttamente da Temptation Island Vip arriveranno Simona Ventura insieme all’ex marito, Stefano Bettarini, e alla sua attuale compagna Nicoletta Larini. La coppia, che ha già lasciato il ...

SIMONA VENTURA - gli auguri per il suo Niccolò : "Un compleanno diverso dagli altri" : Il figlio della conduttrice e di Stefano Bettarini compie 20 anni. Per lui, dopo la drammatica aggressione di questa estate...

SIMONA VENTURA / "La guarigione di Niccolò è stata un miracolo" - e su Stefano Bettarini... : SIMONA VENTURA ricorda i terribili momenti dell'aggressione di Niccolò e la chiamata in piena notte. Poi la guarigine, ritenuta da lei un vero miracolo...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:20:00 GMT)

SIMONA VENTURA : "Per anni - ho fatto analisi per dimostrare di non drogarmi. Volevano togliermi i figli per farmi male" : "Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero". Con la conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda. La conduttrice, che ora collabora con la ...

SIMONA VENTURA : il post dolcissimo per la sorella Sara : Simona Ventura su Instagram dedica un post dolcissimo alla sorella Sara, aprendo il suo cuore. In questi giorni il cast di Pechino Express si è arricchito con due nuovi arrivi, si tratta di Sarah Balivo e Sara Ventura, rispettivamente le sorelle di Caterina Balivo e Simona Ventura. In vista di questa avVentura televisiva, Super Simo ha voluto fare il suo imbocca al lupo alla sorella minore, pubblicando un post commovente sui ...

Spalla di Aldo Biscardi - poi ‘Fuego’ e il nulla. Sara - la sorella di SIMONA VENTURA - torna in tv : Sarah Balivo e Sara Ventura sono una delle coppie di Pechino Express, il reality condotto da Costantino della Gherardesca. Sono le cosiddette “sorelle di”. La prima della conduttrice napoletana Caterina, mentre la seconda è la secondogenita dei genitori di Simona Ventura. Sarah Balivo e Sara Ventura sono state così accolte dal gruppo di viaggiatori, che hanno già percorsi molti chilometri nel continente africano, agguerrite tanto quanto ...

Pechino Express - SIMONA VENTURA fa gli auguri a sua sorella Sara : Nuovo appuntamento con Pechino Express: con l'apparente dipartita de I Mattutini, in realtà risorti sotto forma di coppia velata per vendicarsi del torto subito, nella terza puntata dell'edizione 2018 del docu-reality di Rai 2 arriva la coppia delle Sare, composta dalle sorelle minori di due delle conduttrici più note del piccolo schermo: Caterina Balivo e Simona Ventura.Sarah Balivo e Sara Ventura sono state così accolte dal gruppo di ...

"Pechino Express" - arriva una nuova coppia : le sorelle di Caterina Balivo e SIMONA Ventura : Giovedì 4 ottobre, in prima serata Rai 2, un nuovo appuntamento con l'adventure game che riparte dal Marocco

E' successo in tv : 4 ottobre 2006 - SIMONA VENTURA vs Madre di Domiziana Giordano all'Isola dei Famosi 4 (video) : Facciamo un salto nel 2006. Era la quarta edizione dell'Isola dei Famosi targata Rai 2, al timone del reality show (al picco del suo successo) c'è Simona Ventura. Fra i concorrenti di quell'anno che si sono messi alla prova - e ne citiamo alcuni - troviamo: Den Harrow (indimenticabile il suo pianto per i cestini rubati), la showgirl Sara Tommasi, il comico Sergio Vastano, l'ex di Costantino Vitagliano Alessandra Pierelli, il cantante Raoul ...

Matteo Salvini ammette di guardare Temptation Island Vip: Ecco cosa ha detto Simona Ventura La prima edizione di Temptation Island