Silvia Toffanin | il bomba pazzesca a Verissimo | ospita Ventura | Larini e Bettarini

Anticipazioni Verissimo - puntata del 6 ottobre : gli ospiti di Silvia Toffanin : Nuovo appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco del daytime di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin: ecco ospiti ed Anticipazioni di sabato 6 ottobre Silvia Toffanin torna nel primo pomeriggio di Canale 5 con una nuovissima puntata di “Verissimo“, il talk show che ogni settimana ospita grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Scopriamo quali saranno i protagonisti della puntata di sabato 6 ottobre 2018. Verissimo: Anticipazioni ...

Italia Sì - Liorni insidia Silvia Toffanin : Verissimo perde ascolti : Italia Sì: ascolti stabili per Marco Liorni. Cala Verissimo Il pubblico riconosce quando un programma è fatto col cuore e con l’obiettivo primario di intrattenerlo con uno spettacolo elegante, educato e soprattutto non urlato. Italia Sì sabato dopo sabato è riuscito a fidelizzare i telespettatori mantenendosi stabili. Ieri Marco Liorni è riuscito a intrattenere 1.155.000 telespettatori pari al 10.4% di share nella prima parte e 1.297.000 ...

Verissimo - Elisabetta Canalis a Silvia Toffanin : 'George Clooney? No - l'uomo della mia vita è mio marito' : Elisabetta Canalis si confessa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin l'ex velina, che ha compiuto 40 anni, ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera da quando ha ...

Lory Del Santo e Silvia Toffanin in lacrime : il dramma di Loren morto : Silvia Toffanin piange dopo la confessione di Lory Del Santo sul figlio morto La notizia drammatica del suicidio del figlio di Lory Del Santo ha scosso il pubblico italiano e internazionale. La showgirl, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha rivelato che Loren si è tolto la vita ad agosto 2018. Alla luce di quanto confessato, fa molta impressione un post di Lory Del Santo sui social. Un lungo sfogo pubblicato dall’America, pubblicato ...

Silvia Toffanin rimprovera Fabrizio Corona a Verissimo : Fabrizio Corona e Silvia Toffanin: botta e risposta a Verissimo E’ appena finita l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto all’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. E questa intervista ha lasciato la maggior parte degli spettatori da casa senza parole. Cosa ha detto? L’ex marito di Nina Moric ha esordito parlando della sua ultima ex fidanzata Silvia Provvedi, non andandoci affatto giù leggero. Difatti Corona a Verissimo, ...

Fabrizio Corona e Silvia Toffanin : lite a Verissimo per Silvia Provvedi : Verissimo, intervista a Fabrizio Corona: scoppia la discussione con Silvia Toffanin Accesa discussione a Verissimo tra Fabrizio Corona e Silvia Toffanin. Il motivo della discordia? Silvia Provvedi, l’ex fidanzata dell’uomo. Corona ha confessato nel corso dell’intervista di non aver mai amato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “La verità è che non siamo mai stati una coppia. […] L'articolo Fabrizio Corona e ...

Verissimo anticipazioni : Silvia Toffanin intervista Ferragni e Fedez : Chiara Ferragni e Fedez presto da Silvia Toffanin a Verissimo? Al Bano e Cristel Carrisi sono stati i primi ospiti della nuova edizione di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. E il pubblico ha gradito molto l’intervista al popolare cantante di Cellino San Marco e sua figlia visti gli eccellenti ascolti raggiunti dalla popolare conduttrice del rotocalco del Sabato pomeriggio di Canale 5. Ma non è finita qua perchè il settimanale Oggi ha ...

Marco Liorni - il clamoroso sgambetto a Silvia Toffanin : a Verissimo c'è Albano Carrisi - su Raiuno il suo sosia : Colpo di scena da Marco Liorni . Per la prima puntata del suo show del sabato pomeriggio su Raiuno, Italia sì , l'ex conduttore della Vita in diretta ha invitato sul palco Beppe Ferrante , forse il ...

Verissimo : Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti di Silvia Toffanin «Ecco il segreto del nostro amore» : Daniele Bossari e Filippa Lagerback per la prima volta raccontano il loro matrimonio. Negli studi di Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin, ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18 anni, la nascita della loro figlia Stella, i periodi più bui della loro vita, fino alle nozze. Silvia chiede quale sia il segreto per far durare una relazione così tanto a Filippa, lei risponde: «Non c’è una ricetta, ognuno è diverso, ci ...

Verissimo : Silvia Toffanin si commuove per la storia di Simona Ventura e Niccolò Bettarini - accoltellato la scorsa estate : Silvia Toffanin e Simona Ventura piangono a Verissimo Silvia Toffanin è tornata a condurre Verissimo e nella prima puntata della nuova edizione non sono mancate le lacrime. La conduttrice non ha mai nascosto la propria sensibilità e nel suo salotto si è emozionata nell’ascoltare la storia di Simona Ventura. Quest’ultima è intervenuta con il figlio Niccolò Bettarini, accoltellato la scorsa estate in discoteca. Ascoltare questa drammatica ...

