Sicilia | il consiglio dei ministri blocca il progetto dell’inceneritore nella Valle del

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ildeihato l’iter per la realizzazionedelladel Mela, in provincia di Messina. Ildell’azienda bresciana A2A aveva suscitato le accese proteste di cittadini e ambientalisti. L’inceneritore doveva essere costruito all’interno della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a 6 chilomentri da Milazzo. “Abbiamo dato il no a un inceneritore che sarebbe stato fatto sulla vostra testa”, ha detto Alessio Villarosa, sottosegretario al ministero dell’Economia del M5s, annunciando lo stop di Palazzo Chigi, che aveva l’ultima parola in merito al. “Questo è un fatto epocale e una vittoria del Governo del cambiamento. Un risultato dei cittadini e per i cittadini. Lo stop alle autorizzazioni è la prova che il caos gestionale dell’emergenza rifiuti nell’Isola non sarebbe stato risolto ...