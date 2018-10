meteoweb.eu

: Si conclude il #monitoraggio dei #migratori sull’#Aspromonte: un ultimo appuntamento con i #ricercatori - Parco Na… - ilmetropolitan : Si conclude il #monitoraggio dei #migratori sull’#Aspromonte: un ultimo appuntamento con i #ricercatori - Parco Na… - pianainforma : Si conclude il monitoraggio dei migratori sull’Aspromonte: un ultimo appuntamento con i ricercatori -… - Strill_it : Si conclude il monitoraggio dei migratori sull’AspromonteLeggi l'articolo -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Domenica 7 ottobre sirà l’attività stagionale didella migrazione dei rapaci e delle cicogne attivato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte; dal 6 agosto, ogni giorno, in tutte le condizioni atmosferiche, i ricercatori incaricati hanno registrato dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli” il passaggio di nibbi, pecchiaioli, falchi di palude, aquile minori e tante altre specie, più o meno rare, più o meno abbondanti. “Anche quest’anno abbiamo avuto modo di confermare la grande importanza del nostro territorio per queste popolazioni migratrici che affrontano il lungo viaggio di ritorno verso l’Africa – spiega il Direttore Sergio Tralongo – e i conteggi, ripetuti e condotti secondo metodologie standard, ci permettono di acquisire le conoscenze di base utili per determinare lo stato di conservazione di uccelli particolarmente protetti a livello internazionale. ...