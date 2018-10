Shonda Rhimes lavora per Netflix a film e serie tv dal romanzo Recursion di Blake Crouch

La fine di Grey’s Anatomy è già stata scritta 6 volte - ma Shonda Rhimes ha cambiato idea : La fine di Grey's Anatomy sembra ormai vicina: la sorte del medical drama è inestricabilmente legata alla permanenza nel cast della protagonista Ellen Pompeo, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha recentemente parlato di "voglia di cambiamento". Secondo l'attrice, in quattordici stagioni di Grey's Anatomy, con una quindicesima appena iniziata, sono state raccontate tutte le storie possibili e non resta molto altro da approfondire. Una ...

Shonda Rhimes sui ritorni di Callie e Addison in Grey’s Anatomy : “Sara Ramirez e Kate Walsh - tornate a casa” : Quelle di Callie e Addison in Grey's Anatomy sono stati tra i personaggi femminili più apprezzati dal pubblico e la showrunner Shonda Rhimes vorrebbe riportare indietro nel cast le loro interpreti, ma l'impresa incontra alcuni ostacoli, come ha raccontato lei stessa su Instagram. Durante una sessione di domande e risposte con i fan attraverso Instagram Story, la creatrice dello show ha rivelato di averci provato, almeno con Sara ...