huffingtonpost

: Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri: 'Colpa del suo cerchio magico, gli avevo prepara… - HuffPostItalia : Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri: 'Colpa del suo cerchio magico, gli avevo prepara… - _DAGOSPIA_ : BERLUSCONI NON VA IN VISITA AL COMUNE DI SUTRI E SGARBI LASCIA IL GRUPPO DI 'FORZA ITALIA' - _agora24 : Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia: “Farò un nuovo partito insieme a Giorgia Meloni” -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio, critico d'arte e deputato nonché sindaco di, esce dal gruppo diperché il presidente, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolineain un'intervista di Pietro De Leo per Il Tempo:"Me ne vado da un gruppo infetto. e la mia non è una decisione contro, ma contro il fatto che Maristella (Gelmini, ndr) guidi il gruppo ... Ieri mattina alle dieci, avevo parlato al telefono con Silvio, il quale era molto contento di venire a, gli avevo chiesto di venire qua, a parlare di Erasmo, poi fare colazione, e nel primo pomeriggio poteva già rientrare ...