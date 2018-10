Serie B | Verona-Lecce apre la settima giornata LIVE

Verona approva la mozione contro l'aborto - la protesta delle donne vestite come nella Serie Handmaid's tale : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

Serie B Lecce - Liverani : «Contro il Verona dobbiamo giocare sereni» : Lecce - Fabio Liverani , allenatore del Lecce , ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Verona : 'Arriviamo alla gara di domani con il Verona un po' delusi per quello che è stata il ...

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Serie B : Massimi arbitro di Verona-Lecce : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di andata della Serie B, in programma sabato 6 ottobre alle 15.00, riposa il Cittadella,. Brescia-Padova,...

Serie B : Massimi arbitro di Verona-Lecce : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di andata della Serie B, in programma sabato 6 ottobre alle 15.00, riposa il Cittadella,. Brescia-Padova,...

Video/ Salernitana Verona (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata) : Video Salernitana Verona (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella sesta giornata della Serie B. Ci pensa Jlalow a decidere il match all'Arechi.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Serie B - sesta giornata : la capolista Verona cade a Salerno : Gli scaligeri escono sconfitti 1-0 dall'Arechi e trovano il primo ko stagionale. Lo Spezia, in rimonta, supera 2-1 il Carpi; 1-1 tra Lecce e Cittadella

Serie B - Salernitana-Verona 1-0. Lecce-Cittadella 1-1 e Spezia-Carpi 2-1 : E alla sesta la capolista cadde. Il sabato di Serie B si porta dietro la prima sconfitta dell'Hellas Verona prima in classifica. La squadra di Grosso perde in casa della Salernitana, 1-0,: decide la ...

Serie B - la Salernitana affonda la capolista Verona. Pareggia il Lecce : ROMA - Sabato di grande calcio in Serie B , con ben quattro anticipi validi per la sesta giornata di campionato. In campo la capolista Hellas Verona , che cade all' Arechi di Salerno , ma anche la ...

Serie B - il Verona cade a Salerno. Lo Spezia inguaia il Carpi : TORINO - Sabato di grande calcio in Serie B , con ben quattro anticipi validi per la sesta giornata di campionato. In campo la capolista Hellas Verona , che cade all' Arechi di Salerno , ma anche la ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : cade la capolista Verona! (6^ giornata) : RISULTATI SERIE B: la Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 6^ giornata del Campionato cadetto, previste oggi sabato 29 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Serie B - 6a giornata : Verona ko ma ancora primo - pari Cittadella a Lecce : Prima sconfitta stagionale per gli scaligeri in casa della Salernitana, 0-1,, i veneti impattano in Puglia. Spezia ok in rimonta col Carpi

Risultati Serie B : gol - spettacolo ed emozioni! Colpo della Salernitana contro il Verona [FOTO] : 1/45 Renato Ingenito/LaPresse ...

Caracciolo : 'Ho detto no alla Serie A per il Verona' : Il difensore dell'Hellas Verona, Antonio Caracciolo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'In estate ho ricevuto un paio di offerte da squadre di Serie A , però alla fine mi è bastato cominciare il ritiro e conoscere l'ambiente che si stava creando per rimanere qui. Ho rinnovato il ...