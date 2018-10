Serie B Palermo | Alastra operato alla spalla

Serie B Palermo - con Stellone torna l'entusiasmo : Palermo - Sono passati solo otto giorni dal suo ritorno, ma sembra già una vita. Roberto Stellone , di nuovo sulla panchina del Palermo , sembra aver trovato la chiave per ricompattare il gruppo e ...

Palermo - il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A : Niente iscrizione del Palermo alla Serie A: il Tar del Lazio ha respinto infatti il ricorso della società rosanero. L'articolo Palermo, il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Palermo - Stellone nuovo allenatore. Tedino esonerato : Palermo - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha comunicato "di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Bruno Tedino ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il ...

Video/ Brescia Palermo (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Brescia Palermo (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decisiva la doppietta di Donnarumma.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Risultati Serie B - 5^ giornata LIVE : il Palermo sul difficile campo del Brescia : Risultati Serie B, 5^ giornata – Prende il via la 5^ giornata del campionato di Serie B, si gioca il turno infrasettimanale. In programma, sette match alle 21: da segnalare, la gara del ‘Rigamonti’ tra Brescia e Palermo e Cittadella-Benevento. Domani, sarà la volta dei due posticipi: Cremonese-Cosenza e Foggia-Padova. Riposerà il Venezia. Un turno che può fornire interessanti indicazioni. Risultati Serie B, 5^ giornata Brescia- ...

Serie B - ecco gli arbitri della quinta giornata : Piccinini per Brescia-Palermo : ROMA - Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata della Serie B di calcio, in programma domani alle 21, riposa il Venezia ,. LE PARTITE BRESCIA - PALERMO ...

Serie B Palermo - Tedino : «Il Brescia nasconde grandi insidie» : Palermo - Il Palermo affronterà il Brescia in trasferta nella prossima giornata di Serie B, e Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa: "Saremo equilibrati nelle scelte e metteremo una squadra in ...

Serie B Brescia - Corini : «Con il Palermo dobbiamo essere protagonisti» : Brescia - Alla vigilia di Brescia-Palermo il tecnico delle rondinelle, e grande ex rosanero, Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa: 'Palermo per me ha rappresentato tantissimo sia dal punto ...

Serie B Brescia-Palermo - arbitra Piccinini. Foggia-Padova : Di Martino : ROMA - L'Associazione Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B , con sette partite in programma martedì alle 21:00 e due posticipi il mercoledì. ...

Serie B 4^ Giornata - Volano Benevento - Palermo e Verona : Martedì 25 turno infrasettimanale : Serie B 4^ Giornata, Volano Benevento, Palermo e Verona: Martedì 25 turno infrasettimanale. La quarta Giornata del campionato di Serie B è The post Serie B 4^ Giornata, Volano Benevento, Palermo e Verona: Martedì 25 turno infrasettimanale appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie B - il Verona passa a Crotone ed è capolista. Poker del Palermo al Perugia : ROMA - Colpo doppio del Verona. L'Hellas espugna 2-1 l'Ezio Scida di Crotone e conquista il primo posto in classifica. Sorpasso tutto veneto ai danni del Cittadella, che cede 1-0 a La Spezia. Vittoria ...

Serie B - quarta giornata : colpaccio Verona - poker del Palermo : in corso la quarta giornata di Serie B. Il colpaccio del Verona a Crotone permette ai veneti di restare da soli in vetta alla classifica, visto anche il k.o. del Cittadella sul campo dello Spezia dopo ...