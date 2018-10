Serie B | il Lecce batte 2-0 il Verona al Bentegodi

Serie B : Verona-Lecce apre la settima giornata LIVE : Ostacolo Lecce per la capolista Verona protagonista dell'anticipio della 7/a giornata. Big match Pescara-Benevento e Palermo-Crotone, mentre riposa il Cittadella. Il quadro della 7/a giornata , ...

Serie B Lecce - Liverani : «Contro il Verona dobbiamo giocare sereni» : Lecce - Fabio Liverani , allenatore del Lecce , ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Verona : 'Arriviamo alla gara di domani con il Verona un po' delusi per quello che è stata il ...

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Serie B : Massimi arbitro di Verona-Lecce : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di andata della Serie B, in programma sabato 6 ottobre alle 15.00, riposa il Cittadella,. Brescia-Padova,...

Serie B Lecce - La Mantia : «Bilancio ottimo» : Lecce - 'Sono contento di aver trovato minuti ed anche il gol in queste ultime partite. Sono soddisfatto delle mie prestazioni anche se bisogna sempre far meglio e migliorare. Dal punto di vista della ...

Serie B - Salernitana-Verona 1-0. Lecce-Cittadella 1-1 e Spezia-Carpi 2-1 : E alla sesta la capolista cadde. Il sabato di Serie B si porta dietro la prima sconfitta dell'Hellas Verona prima in classifica. La squadra di Grosso perde in casa della Salernitana, 1-0,: decide la ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : Lecce favorito sul Cittadella (6^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite messe in programma in occasione della sesta giornata del campionato cadetto, il 29 e 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:06:00 GMT)

Serie B - 5giornata : Il Verona allunga in vetta. Vincono Benevento - Pescara e Lecce : La quinta giornata del campionato di Serie B è stata densa di gol e emozioni. Questo il verdetto finale: con la vittoria sullo Spezia il Verona allunga in vetta della classifica salendo a quota 13 ...

Serie B Verona-Spezia - arbitra Marini. Livorno-Lecce : Guccini : ROMA - L'Associazione Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B , con sette partite in programma martedì alle 21:00 e due posticipi il mercoledì. ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : cosa attenderci da Lecce Venezia? (4^ giornata) : Pronostici Serie B, Quote e scommesse sulle partite della 4^ giornata di campionato. Le favorite, le nostre analisi e i possibili suggerimenti (22-23 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Serie B : Cosenza e Lecce ko - pari del Pescara a Brescia : ROMA - Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali , torna la Serie B - rimasta nel frattempo a 19 squadre come deciso dal Collegio di Granzia del Coni - e in copertina c'è sempre il ...