Serie B | 7^ giornata | i pronostici di CalcioWeb

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riparte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Probabili formazioni Serie B - 7^ giornata : ecco gli schieramenti : Tutto pronto per la settima giornata della Serie B 2018-2019. Si comincia con la capolista Verona, che attende il Lecce al “Bentegodi” nell’anticipo del venerdì, mentre sabato ecco lo scontro diretto tra le inseguitrici Pescara e Benevento. Domani si disputerà anche la sfida tra Perugia e Venezia e gli scontri salvezza Foggia-Ascoli e Carpi-Cosenza. Si chiude domenica sera con l’altro big match di giornata tra ...

CONSIGLI FANTACALCIO Serie A / Dritte per la 8^ giornata : Lorenzo Pellegrini in copertina : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le Dritte della nostra redazione sui giocatori da shcierare e da tenere in panchina nelle partite dell'8^ giornata di Campionato.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A - 8^ giornata fantacalcio : le mosse di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni Serie A – Dopo gli appuntamenti europei si torna subito in campo per il campionato di Serie A, l’8^ giornata si apre con il match tra Torino e Frosinone, scontro salvezza tra Cagliari e Bologna. La Juventus gioca sul campo dell’Udinese, partita da non sottovalutare per la squadra di Allegri. Trasferta per la Roma contro l’Empoli, impegni davanti al pubblico amico per Milan e ...

DAZN Serie B 7a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Come di consueto, DAZN trasmetterà tutte le partite della Serie BKT, a partire dall’anticipo del venerdì alle 20:30 tra la capolista Hellas Verona e il Lecce, fino al posticipo delle 21:00 di domenica tra Palermo e Crotone. Tra le altre sfide spicca quella di alta classifica tra Pescara e Benevento. Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il ...

Probabili formazioni/ Empoli Roma : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 8^ giornata) : Probabili formazioni Empoli Roma: la diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Pronostici Serie A - 5-6-7 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 5-6-7 Ottobre 2018.Siamo arrivati ufficialmente all’ottava Giornata di Serie A, dove troviamo in testa alla classifica sempre la Juventus, reduce dal secco 3-1 inflitto al Napoli. Napoli sempre secondo in classifica.Bene anche Fiorentina ed Inter in terza posizione e bene anche la Roma, reduce dalla vittoria nel derby. Analizziamo i ...

Probabili formazioni/ Udinese Juventus : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 8^ giornata) : Probabili formazioni Udinese Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I campioni d'Italia arrivano dalla bella vittoria di Champions League(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:06:00 GMT)

Basket - Serie A 2018-2019 : prima giornata. Il calendario delle partite : programma - orari e tv : Si sta per alzare il sipario sul campionato di Serie A numero 97. Ci eravamo lasciati con le scene di trionfo dell’Olimpia Milano alla BLM Group Arena (già PalaTrento) in gara6 della finale scudetto, si ripartirà con una situazione che ha subito più di un cambiamento: i miglioramenti di Milano, Larry Brown a Torino, le ambizioni di Avellino con Norris Cole e tanti altri argomenti. Tutto questo verrà messo ancora una volta in discussione ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 8^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione sui giocatori da shcierare e da tenere in panchina nelle partite dell'8^ giornata di Campionato.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:17:00 GMT)

Serie A : squalificati e infortunati dell’8a giornata : Torino-Frosinone Torino infortunati: Lyanco: (distorsione caviglia, rientro previsto per la 9a giornata); De Silvestri (contrattura muscolare, rientro previsto per la 9a giornata); Ansaldi (distorsione ginocchio destro, ipotesi rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Frosinone infortunati: Capuano (distrazione muscolare retto femorale destro, rientro previsto per la 9a giornata); Gori (lussazione alla spalla, rientro per fine ottobre); ...

Serie A : gli arbitri dell'8/a giornata : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Questi gli arbitri, più assistenti, quarti ufficiali, che dirigeranno le gare dell'ottava giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 7 ottobre alle ore 15. ...

Serie A - le designazioni arbitrali dell’ottava giornata : L’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr) ha reso note le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di Serie A: Lazio-Fiorentina sarà affidata a Orsato, mentre Rosario Abisso dirigerà Udinese-Juventus. Ecco la lista completa. Serie A, le designazioni arbitrali degli anticipi dell’ottava giornata TORINO–FROSINONE (venerdì 5 ottobre, ore 20:30) Pezzuto di Lecce PAGANESSI – VILLA IV: MARINELLI VAR: GIACOMELLI AVAR: ...