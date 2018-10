Serie A | pronostici 8^ giornata | i consigli di CalcioWeb

Serie B - 7^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Alle 21, con l’anticipo tra Hellas Verona e Lecce, parte la settima giornata del campionato cadetto. Gli scaligeri primi in classifica cercano la prima fuga della stagione. Domani, quattro partite in programma alle 15 e una alle 18; domenica, Brescia-Padova, Livorno-Spezia e Palermo-Crotone chiudono il quadro. Ecco i nostri pronostici per la Serie B. Verona-Lecce: Under Carpi-Cosenza: 1 Cremonese-Salernitana: Goal Foggia-Ascoli: ...

Pronostici Serie A - 5-6-7 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 5-6-7 Ottobre 2018.Siamo arrivati ufficialmente all’ottava Giornata di Serie A, dove troviamo in testa alla classifica sempre la Juventus, reduce dal secco 3-1 inflitto al Napoli. Napoli sempre secondo in classifica.Bene anche Fiorentina ed Inter in terza posizione e bene anche la Roma, reduce dalla vittoria nel derby. Analizziamo i ...

Pronostici di Serie B - una guida base : La passione del calcio in Italia è sentita da milioni di appassionati, che sempre più spesso hanno intenzione di provare a guadagnare qualche cosa da questa passione. Vediamo quali sono, le conoscenze ...

Pronostici Serie B - 5-6-7 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 7^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la settima Giornata che si giocherà i giorni 5-6-7 Ottobre 2018.Venerdi 5 Ottobre 2018, si apriranno le danze della settima Giornata di Serie B con l’Hellas Verona che alle ore 21:00 affronterà il Lecce. Hellas Verona che al momento detiene la testa della classifica, anche se le dirette avversarie sono molto vicine. Analizziamo tutti i Pronostici Serie b della settima ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : rossoneri corsari al Mapei stadium? (7^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata di campionato. Occhio alla sfida Fiorentina-Atalanta: i viola sono i favoriti in casa contro la Dea.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : trasferta complicata per il Foggia (6^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:49:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote 6^ giornata : il Perugia cerca riscatto al San Vito : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:52:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : Lecce favorito sul Cittadella (6^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite messe in programma in occasione della sesta giornata del campionato cadetto, il 29 e 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:06:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (7^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata di campionato. Le favorite, le nostre analisi e i possibili suggerimenti (29-30 settembre, 1 ottobre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:27:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (6^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite messe in programma in occasione della sesta giornata del campionato cadetto, il 29 e 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:45:00 GMT)

Pronostici Serie A - 29-30 Settembre e 1 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 7^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la settima Giornata che si giocherà i giorni 29-30 Settembre e 1 Ottobre 2018.Sabato 29 Settembre 2018, la Serie A aprirà col botto, le danze della settima Giornata. Infatti, alle ore 15:00 andrà in scena il derby della capitale, mentre in serata toccherà a Juventus e Napoli sfidarsi. Juventus unica squadra a punteggio pieno in campionato.Pronostico Roma-Lazio 29-08-2018A tale sfida ci ...

Serie A - pronostici 7^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Serie A, pronostici 7^ giornata – Conclusosi il turno infrasettimanale, le squadre di Serie A sono già prossime a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Si inizia col botto con il derby della Capitale tra Roma e Lazio e con lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. L’Inter ospiterà il Cagliari a “San Siro”, mentre il Milan è atteso dal complicato impegno con il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Chiudono il ...

Serie B - pronostici 6^ giornata : i consigli di CalcioWeb : L’anticipo di oggi, Crotone-Brescia, inaugurerà la sesta giornata del campionato cadetto, che si concluderà lunedì con Padova-Pescara. La capolista Verona andrà a far visita alla Salernitana, il Livorno è alla disperata ricerca di punti per rianimare la classifica e il Lecce potrebbe consolidare la propria posizione in zona play-off: queste le partite più invitanti. Ecco i pronostici di CalcioWeb. Crotone-Brescia: ...

Pronostici Serie B - 28-29-30 Settembre e 1 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 6^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la sesta Giornata che si giocherà i giorni 28-29-30 Settembre e 1 Ottobre 2018.Venerdi 28 Settembre 2018, si apriranno le danze della sesta Giornata di Serie B. Serie B che torna immediatamente in campo dopo le partite del turno infrasettimanale.In testa alla classifica troviamo l’Hellas Verona con ben 4 vittorie consecutive ed un pareggio. Hellas Verona che deve stare molto attento, ...