Senatrice Rep. voterà contro Kavalnaugh

Lademocratica Heidi Heitkamp ha fatto sapere chela conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Ladel Nord Dakota era in bilico perchè alle prese con una dura campagna elettorale in uno stato fortemente repubblicano, dove il presidente Trump ha registrato una vittoria netta nel 2016."Le nostre aziono oggi rappresentano un segnale cruciale per le ragazze e le donne della nazione.Continuerò a farmi valere per loro" ha fatto sapere la Heitkam.(Di venerdì 5 ottobre 2018)