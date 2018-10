Senatrice dem. voterà contro Kavalnaugh

: @ItalianPolitics Quindi, quando la Dott.ssa Ford rende loro note le accuse nei confronti di #Kavanaugh, la senatric… - LinkMarston : @ItalianPolitics Quindi, quando la Dott.ssa Ford rende loro note le accuse nei confronti di #Kavanaugh, la senatric… - Luis_Mi_Gue : @MonicaCirinna Qualcosa del mio commento deve aver indisposto la senatrice #democratica, #dem sì solo di nome. - gditom : Ted Cruz e altri senatori Repubblicani stanno tentanto in ogni modo di buttare la palla in tribuna e attaccano la s… -

Lademocratica Heidi Heitkamp ha fatto sapere chela conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Ladel Nord Dakota era in bilico perchè alle prese con una dura campagna elettorale in uno stato fortemente repubblicano, dove il presidente Trump ha registrato una vittoria netta nel 2016."Le nostre aziono oggi rappresentano un segnale cruciale per le ragazze e le donne della nazione.Continuerò a farmi valere per loro" ha fatto sapere la Heitkam.(Di venerdì 5 ottobre 2018)