Seduta molto negativa per l' indice delle aziende sanitarie | -2 | 18% | | flessione scomposta

Londra : Seduta molto difficile per Rightmove : Affonda sul mercato Rightmove , che soffre con un calo del 2,88%. La tendenza ad una settimana di Rightmove è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 32% - - Eurotech si muove verso il basso : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 60.367,68 con una perdita di 1.434,54 ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -2 - 08% - - Panariagroup si muove verso il basso : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto la giornata a quota 29.997,15 ...

Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano - -2 - 77% - : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 59.609,04 con una perdita ...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -2 - 44% - - Banca MPS si muove verso il basso : Rosso per il settore Bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto la giornata a quota 8.729,67 con una perdita di 219,3 punti rispetto ...

Seduta molto negativa per il settore servizi per la finanza - -3 - 81% - - andamento negativo per Banca Ifis : Rosso per il comparto dei servizi finanziari in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha chiuso la giornata a quota 84.698,99 ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -3 - 10% - - andamento negativo per Astaldi : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 29.819,34 ...

Francoforte : Seduta molto difficile per Daimler : Ribasso scomposto per il produttore della Mercedes , che esibisce una perdita secca del 2,57% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Seduta molto negativa per il settore automotive dell'Italia - -2 - 20% - - in forte calo Ferrari : Teleborsa, - Rosso per il comparto italiano auto e ricambi che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso la giornata a quota 198.

Seduta molto negativa per il settore automotive dell'Italia - -1 - 62% - - flessione scomposta per Ferrari : Rosso per il comparto italiano auto e ricambi che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto la giornata a quota 202.417,03 con ...

Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano - -1 - 73% - - giornata in discesa per STMicroelectronics : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 63.548,66 con una perdita ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -3 - 87% - - perde molto Telecom Italia : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso la giornata a quota 11.

