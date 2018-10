Sebastian Vettel | GP Giappone | “Sono soddisfatto | venerdì tranquillo Lottare per la

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel terzo : Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande ...

Sebastian Vettel - GP Giappone 2018 : “Ferrari sempre in alto. Strategia? Le banane di Mario Kart. Sulla sfida con Hamilton…” : Sebastian Vettel conserva sempre un buon morale nonostante l’ampio distacco da Lewis Hamilton in classifica generale. Il pilota della Ferrari è attardato di ben 50 punti dal britannico della Mercedes e la rimonta sembra davvero impossibile soprattutto considerando come sono andate le ultime gare ma il tedesco non si arrende come ha ribadito nella conferenza stampa che precede il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma ...

F1 - GP Giappone 2018 : Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo? : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga - +50 su Sebastian Vettel. Il britannico vede il titolo : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Russia 2018 e ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale F1 piloti. Il britannico della Mercedes ora ha 50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano cinque gare al termine della stagione, ormai il Campione del Mondo in carica sembra proiettato verso il quinto titolo della carriera. Valteri Bottas sorpassa Kimi Raikkonen al terzo posto. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Terzo era il massimo possibile. Domani la partenza sarà fondamentale” : Sebastian Vettel non ha troppi motivi per sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. il tedesco, infatti, agguanta una seconda fila che, oggettivamente, era il massimo risultato possibile visto il gap tra Mercedes e Ferrari, ma i 556 millesimi di distacco nei confronti di Valtteri Bottas non possono certo renderlo felice. La faccia che presenta alle interviste post-qualifiche di ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme - eterna sfida con Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton: il confronto tra il tedesco ...

F1 - GP Russia 2018 : Sebastian Vettel sfreccia nelle prove libere 1 - Ferrari davanti a tutti. Verstappen e Hamilton inseguono : Sebastian Vettel ruggisce nelle prime prove libere del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo gli errori di Monza e Singapore che lo hanno fatto sprofondare a 40 punti di distacco da Lewis Hamilton in classifica generale, ha voluto rispondere subito presente a Sochi facendo capire di credere ancora nella rimonta sul britannico e di puntare ancora con grande convinzione al titolo iridato. Il pilota della Ferrari ha firmato il ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Dobbiamo solo pensare a vincere qui a Sochi. Non c’è altro modo!” : Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore. Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare ...

F1 - GP Russia 2018 : i dubbi di Sebastian Vettel. Lo spettro presente di Lewis Hamilton e quello incombente di Charles Leclerc… : Un uno-due alla Muhammad Ali. Così la si potrebbe definire la progressione di Lewis Hamilton (Mercedes) negli ultimi due GP. Il pilota britannico, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti del Mondiale 2018 di Formula Uno, è andato letteralmente in fuga: i 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, dopo i round di Monza (Italia) e Marina Bay (Singapore) parlano chiaro. A questo punto, all’angolo, c’è Vettel e ci si ...

F1 - Sebastian Vettel / "Il Mondiale della Ferrari non è finito - ma vorrei l'aiuto di Schumacher" : Sebastian Vettel si è pronunciato sul Mondiale di F1, convinto che nonostante il vantaggio della Mercedes di Hamilton non sia ancora finito. Svela di sognare i consigli di Michael Schumacher(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:56:00 GMT)