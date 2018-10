Scuola | la maturità 2019 cambia | il Miur illustra tutte le novità Focus sulle griglie di

Scuola : arriva la nuova maturità - gli scritti diventano due : Diffusa la circolare del Miur a tutte le scuole. Introdotte griglie nazionali per la correzione delle prove scritte. Aumentano i crediti scolastici, che passano da 25 a 40. La prima prova rinnovata da ...

Scuola : Miur - arriva come sarà la nuova Maturità : Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione ...

Scuola - Bussetti : “Aumenteremo stipendi docenti”/ “Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità” : Scuola, Bussetti: “Aumenteremo stipendi docenti. Test Invalsi? Non può essere valido per Maturità”. Il ministro dell'Istruzione ha parlato anche di concorsi e graduatorie...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:16:00 GMT)

INVALSI E ALTERNANZA : MATURITÀ CAMBIA/ Ultime notizie - M5s : “Test una delle tante follie della Buona Scuola” : MATURITÀ senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Scuola - bonus 500 euro - maturità - Invalsi e alternanza Scuola-lavoro : ecco gli emendamenti al Milleproroghe : Il Ministro Marco Bussetti lo aveva già anticipato ed ecco la prima fase di dismissione dell’impianto alternanza Scuola-lavoro, quella contenuta nel decreto Milleproroghe: l’alternanza Scuola-lavoro, infatti, non costituirà requisito di ammissione alla maturità. maturità senza prova Invalsi, slitta anche l’alternanza Scuola-lavoro L’obbligo doveva scattare lo scorso anno ma una circolare del Ministero ...

Maturità 2019 : alternanza Scuola-lavoro sparirà?/ Esami di stato - data prove : Bussetti - “centralità a materie” : Maturità 2019, tutte le novità degli Esami di stato: alternanza scuola lavoro sparirà? Bussetti, "centrali saranno le materie". data inizio prove: sparisce la Terza Prova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Maturità 2019 - il ministro Bussetti annuncia la riforma dell’esame : l’alternanza Scuola-lavoro non verrà abolita : Il ministro dell'Istruzione ha annunciato una riforma dell'esame di Maturità e dichiarato che verrà presentata a breve, nel mese di settembre. L'alternanza scuola-lavoro rimarrà in vigore ma non sarà più centrale per la Maturità.Al momento i contorni della futura riforma della scuola non sono ancora noti.Continua a leggere