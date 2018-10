Scuola | la legge di bilancio 100 milioni di fondi all’Istruzione

Scuola - Governo : arriva il primo provvedimento nella Legge di Bilancio 2019 : Si è parlato a lungo del fatto che la nuova Legge di Bilancio 2019 abbia sostanzialmente ignorato il comparto Scuola. In realtà, il primo provvedimento sulla Scuola è stato inserito e si tratta di un taglio, quello riguardante l’alternanza Scuola-lavoro, fortemente voluta dalla Buona Scuola renziana ed ora ridimensionata dal nuovo dicastero con titolare Bussetti. Legge di Bilancio 2019, arrivano i tagli sulla Scuola Per il triennio delle ...

Scuola - nella legge di bilancio tagli per 100 milioni di euro : Cinquanta arrivano dal taglio dell'alternanza, operativo l'anno prossimo. Sul fronte universitario allo studio l'allargamento della no-tax area

Scuola - proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

Concorsi Scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

Scuola - assunzioni precari con 36 mesi : si chiede inserimento ‘Disposizioni ddl Pittoni in Legge di Bilancio 2019’ : Il disegno di Legge N. 355 contro l’illegittimità della normativa vigente nel nostro Paese sui contratti a termine è stato formalmente presentato dal Presidente della Commissione Cultura del Senato, Mario Pittoni. Un disegno di Legge che intende porre fine al ricorso sistematico al personale precario anche quando il supplente ha superato la soglia dei 36 mesi di servizio, soglia che l’Unione Europea ha giudicato come legittima per ...

Scuola - classi pollaio : pronta la proposta di legge del Movimento 5 Stelle - ecco il testo : La deputata pentastellata Lucia Azzolina ha presentato su Facebook la sua proposta di legge contro le cosiddette ‘classi pollaio‘: nei giorni scorsi l’esponente del Movimento Cinque Stelle è stata aspramente criticata a motivo delle questioni legate alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento e dei diplomati magistrale. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, si legge: ‘ecco la mia proposta di legge ...

Scuola - aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘dimenticati’ nella Legge di Bilancio 2019? : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha promesso una rivalutazione del ruolo dell’insegnante, in quanto i docenti italiani sono ‘bravi e preparati’: una rivalutazione che, in termini pratici e non solamente teorici, consisterebbe in un auspicato aumento di stipendio in sede di rinnovo di contratto. A conti fatti, però, nella Legge di Bilancio 2019, alle principali voci di spesa, non troviamo alcuna indicazione ...

Il Milleproroghe è legge : quali provvedimenti per la Scuola? Gae - bonus e altro : Il decreto Milleproroghe è stato convertito e approvato dal Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astensioni: adesso è legge. Investito da numerose polemiche, vogliamo concentrarci sui provvedimenti legai alla scuola che contiene, e che avevamo già anticipato in un precedente articolo. Scuola e Milleproroghe: cosa cambia? La misura più di rilievo legata alla scuola, contenuta nel Milleproroghe, è sicuramente quella legata alla ...

Sì del Senato - il Milleproroghe ora è legge Mutui - vaccini - precari a Scuola : le misure : Il decreto legge Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto l’ok definitivo

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a Scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Bimba non vaccinata bloccata all'asilo : madre chiama la polizia/ Milano - il caso : "Scuola ha applicato legge" : Bimba non vaccinata bloccata all'asilo: la madre chiama la polizia per segnalare il fatto ma per gli agenti la scuola ha solo applicato la legge. Unico caso nel Capoluogo lombardo.

