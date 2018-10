Scuola e vaccini Le opposizioni chiedono la testa dell' assessore Corazzari

Sì del Senato - il Milleproroghe ora è legge Mutui - vaccini - precari a Scuola : le misure : Il decreto legge Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto l’ok definitivo

Vaccini - controlli Nas a Scuola : scoperte 55 autocertificazioni false - : Quasi 56mila documenti setacciati in 1.500 istituti scolastici in tutta Italia. I genitori che hanno dichiarato il falso sono stati denunciati

Scuola/ "Quei vaccini che hanno costretto noi presidi a tornare sceriffi" : I presidi hanno vissuto con insofferenza un'incombenza, ambiguamente normata, in un campo estraneo alle proprie competenze ed esperienze. FEDERICO PEDULLA'(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via l'abilitazione senza abbandonare il tirocinio, ecco come fare, di F. FoschiSCUOLA/ La vendetta della realtà sull'Asl simulata e sulla valutazione, di F. Labella

Vaccini - il genitore è immunodepresso - due fratelli costretti a cambiare Scuola : in classe bimbi non vaccinati : Due fratelli che frequentano una scuola elementare in provincia di Rimini hanno dovuto cambiare istituto perché non tutti i bambini in classe sono vaccinati . I due giovanissimi - regolarmente ...

Vaccini - Scuola - Fisco e terremotati : cosa c'è nel Milleproroghe : Il decreto ha ricevuto la fiducia alla Camera con 329 voti a favore e adesso passa al Senato. Quali sono i punti principali...

Treviso - sconfigge la leucemia ma non i No-vax/ Bambino di 8 anni non può tornare a Scuola : "Obbligo vaccini!" : No vax in classe, bimbo con leucemia non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Vaccini : a Treviso bambino guarisce da leucemia ma non può tornare a Scuola : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - Sul caso del bambino trevigiano guarito dalla leucemia, ma impossibilitato a frequentare la scuola a causa della presenza in classe di altri studenti non vaccinati, interviene l’assessore all’Istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan: “Esiste per questo bimbo il d

PISTOIA - VACCINI : Scuola - 4 AUTOCERTIFICAZIONI FALSE/ Ultime notizie : genitori rischiano 2 anni di carcere : PISTOIA, VACCINI: SCUOLA, 4 AUTOCERTIFICAZIONI FALSE. Ultime notizie, i controlli dei Nas con la banca dati Toscana ha messo in luce l'irregolarità. I genitori rischiano due anni di carcere.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Vaccini - migliaia di bambini malati restano fuori da Scuola se non c'è copertura di gregge : La denuncia dell'Ageop: sono migliaia i bambini e ragazzi da 0 a 18 anni che rischiano di rimanere fuori dalla scuola per la...

Vaccini - fuori da Scuola mille bimbi malati : In quei mille casi, come spiega la responsabile assistenza di Ageop, Francesca Testoni, ci sono bambini e ragazzi di tutte le età. «Non ci sono solo pazienti oncologici o con malattie ematologiche ...

Scuola e vaccini - che cosa devono fare i genitori? : (foto: Pixabay) È stata un’estate complicata per i vaccini, fino alla fine. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’inversione di rotta della maggioranza sull’emendamento presentato a inizio agosto e approvato dal Senato, con cui si sarebbe permesso a bambini non vaccinati l’ingresso ad asili nido e scuole materne, facendo slittare l’obbligo al prossimo anno scolastico. Un passo indietro che è stato salutato da ...

Vaccini a Scuola - il vademecum per i genitori : Restano i Vaccini obbligatori per la frequenza scolastica di nidi e materne, ma un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe modifica ancora lo scenario, aumentando la confusione tra le famiglie: per ...

Vaccini a Scuola : controlli dei Nas anche in Fvg : anche in Fvg i Carabinieri del Nas , il Nucleo antisofisticazioni, hanno cominciato i controlli a campione nelle scuole per verificare l'autenticità delle certificazioni mediante le quali i genitori ...

Scuola - DIETROFRONT SUI VACCINI : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)