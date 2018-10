ilfattoquotidiano

: Nuove scoperte a #Pompei: il larario della #RegioV raccontato dal Direttore Generale @MassimoOsanna >>>… - pompeii_sites : Nuove scoperte a #Pompei: il larario della #RegioV raccontato dal Direttore Generale @MassimoOsanna >>>… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Scoperte nuove cellule staminali, in futuro potrebbero “riparare” vasi sanguigni - fattoquotidiano : Scoperte nuove cellule staminali, in futuro potrebbero “riparare” vasi sanguigni -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)capaci di promuovere la formazione dei: per ora sono state individuate nell’embrione di topo, ma se la loro presenza fosse confermata anche nell’uomo,aprire la strada atecniche di medicina rigenerativa per il trattamento di malattie cardiovascolari in cui irisultano danneggiati, come per esempio le malattie coronariche, le arteriopatie periferiche o alcune malattie dell’occhio che portano a cecità. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo di ricerca dello University College di Londra. Il primo autore è il biologo Alessandro Fantin, che dopo 11 anni presso l’ateneo londinese è rientrato in Italia per continuare le sue ricerche all’Università Statale di Milano. La sua scoperta modifica l’attuale conoscenza della formazione dei: finora, infatti, si pensava che nell’embrione ...