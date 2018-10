Sara Ricci “La mia carriera dopo Vivere? È stata dura | ma oggi sono tornata in

F1 - Ricciardo spaventa Ferrari e Mercedes : “siamo da prima fila - partire davanti sarà fondamentale” : Il pilota australiano ha parlato dopo le prime due sessioni di prove libere, sottolineando di credere nella pole position Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull, l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel Ricciardo. Photo4/LaPresse Il prossimo ...

Renault F1 : arriverà Ricciardo - ma non ci Saranno prime guide : In un week-end monzese che ha visto tutta l’attenzione incentrata sulla sfida Ferrari-Mercedes, c’è chi, come Renault, guarda al futuro, forte di segnali rassicuranti provenienti dalla propria vettura e dal lavoro di tutto il team, con un anno a venire che si preannuncia ricco di novità, grazie all’arrivo di un nuovo top driver come Daniel Ricciardo. La Casa francese ha dato vita a una tre giorni più che positiva, nonostante la necessità di far ...

La Cei : "I migranti della Diciotti Saranno trasferiti da Messina all'Auxilium di Ariccia" : Dall'hotspot di Messina, dove si trovano adesso, i migranti che hanno trascorso quasi due settimane a bordo della nave Diciotti e che saranno accolti dalla Chiesa italiana "saranno trasferiti quanto prima, nelle prossime ore, nel centro di Ariccia dell'Auxilium, in attesa di essere ospitati nelle tante diocesi che hanno dato la disponibilità: Torino, Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano all'Jonio, Rossano Calabro, per citare solo quelle ...