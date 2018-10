Sara e Nicola | svelata la verità sull’armadio e sul bagagliaio

Nicola Panico in lacrime a Uomini e Donne : “Sara ha usato me e voi” : Uomini e Donne, Nicola Panico: le ultime rivelazioni su Sara Affi Fella E’ appena andata in onda l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione ampio spazio è stato dedicato a Nicola Panico, il quale è stato invitato in studio dalla redazione per dire finalmente tutta la verità sul “caso” Sara Affi Fella. L’uomo è entrato in studio, visibilmente provato e imbarazzato, e dopo ...

Anticipazioni U&D - Luigi contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : 'Avete perso la dignità' : Per il pubblico di Uomini e donne è giunto il momento della messa in onda della fatidica puntata dedicata a Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' su quanto è successo durante il trono della ragazza napoletana. Nicola ha avuto il coraggio di presentarsi in studio e di confessare tutto, rivelando al pubblico che durante il trono, Sara continuava a frequentarsi con lui e gli prometteva ...

Nicola Panico a Uomini e donne : l’ex di Sara Affi Fella ospite in studio oggi : Uomini e donne e il trono classico sono pronti a chiudere proprio oggi la questione Sara Affi Fella. Nicola Panico ieri pomeriggio è stato “protagonista” con le rivelazioni portate in studio da Claudio, uno dei redattori del programma. Non potendo fare il suo nome, il giovane ha riportato le parole di questo “informatore” che gli ha fatto sentire anche gli audio di Sara Affi Fella confermando che la storia non è così ...

Dopo le ultime rivelazioni su Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e donne, Nicola Panico ha deciso di parlare con la redazione del programma per chiarire la sua versione.

Nilufar e Giordano innamorati - Nicola Panico sbotta contro Sara : 'Questo è amore' : Continuano le frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che ha fatto discutere per il modo in cui ha raggirato la produzione del dating show Mediaset durante i mesi di permanenza sul trono. Gli 'altarini' di Sara sono stati svelati dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale ieri sera, vedendo il falò finale a Temptation Island tra Giordano e Nilufar compagna di trono della Affi Fella a U&D ha lanciato ...

Nicola Panico : le parole su Nilufar e Giordano - frecciatina a Sara Affi Fella : Nicola Panico commenta il falò di confronto di Nilufar e Giordano mandando una frecciatina a Sara Affi Fella Attraverso Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip, Nicola Panico vuole mandare una frecciatina a Sara Affi Fella? Sembra proprio di sì! Il calciatore questa sera ha guardato la puntata del reality delle tentazioni, durante […] L'articolo Nicola Panico: le parole su Nilufar e Giordano, frecciatina a Sara Affi ...